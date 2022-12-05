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Какие меры государственной поддержки положены людям с инвалидностью? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Что положено людям с инвалидностью и как оформить заявления на выплаты

Какие меры государственной поддержки положены людям с инвалидностью? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

«Какие льготы и пособия положены инвалидам?», – спрашивает югорчанка Валерия Белова.

Отвечают эксперты Объясняем.рф:

Социальная пенсия

Назначается со дня установления инвалидности, основанием для её выплаты служат данные из федерального реестра инвалидов.

Пенсия положена:

  • инвалидам I, II, III группы, в том числе инвалидам с детства
  • детям-инвалидам

Размер социальной пенсии:

  • инвалиды с детства I группы, дети-инвалиды - 12 082 ₽
  • инвалиды с детства II группы, инвалиды I группы - 10 068 ₽
  • инвалиды II группы - 5034 ₽
  • инвалиды III группы - 4279 ₽

Оформить её можно в МФЦ или Пенсионном фонде.

Напомним, что с 1 января 2023 года нужно будет обращаться за услугой в Единый фонд пенсионного и социального страхования. Клиентские службы будут функционировать по тем же адресам, что и ПФР.

Страховая пенсия

Назначается инвалидам I, II или III группы при наличии любого страхового стажа. Не имеют значения причины инвалидности, время её наступления, а также работает человек в данный момент или нет.

Её размер зависит от:

  • группы инвалидности
  • количества иждивенцев, которые находятся на содержании
  • наличия стажа работы в районах Крайнего Севера или в приравненных к ним местностях

Для назначения страховой пенсии нужно прийти в МФЦ или в территориальный орган ПФР по месту регистрации. С 1 января 2023 года заявления будут принимать в Едином фонде пенсионного и социального страхования.

Льготы

Люди с инвалидностью могут рассчитывать как на федеральные, так и на региональные льготы.

Среди них:

  • компенсация на оплату ЖКУ в размере 50%
  • льготы по имущественным налогам для людей с инвалидностью I и II групп, инвалидов с детства и детей с инвалидностью
  • бесплатный общественный транспорт для людей с инвалидностью I и II групп, которые имеют ограничения по зрению или не могут передвигаться. Льгота также положена детям с инвалидностью и их сопровождающим

Электронный сертификат

Электронный сертификат – это средство оплаты костылей, кресла-каталки, слухового аппарата и других устройств реабилитации за счёт государства.

Раньше людям с инвалидностью нужно было сначала купить изделие, а только потом можно было получить компенсацию. Сертификат позволяет оплачивать покупку напрямую. Заявление на его получение можно подать на портале госуслуг.

Помощь в трудоустройстве

С 1 марта 2022 года в России установили квоту для приёма на работу людей с инвалидностью.

Её размер:

  • 2-4% количества работников для коллективов свыше 100 человек
  • 3% для коллективов от 35 до 100 человек

При этом работодатель не может считать квоту исполненной, если просто введёт должности в расписание, ~ человека с инвалидностью нужно принять на работу.

Дистанционная запись на медико-социальную экспертизу

При поддержке нацпроекта «Цифровая экономика» разработан суперсервис «Онлайн-помощь при инвалидности». Он помогает дистанционно подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы или обжаловать её решение.

Также можно:

  • внести изменения в индивидуальную программу реабилитации
  • получить справку об инвалидности или дубликат при изменении персональных данных
  • получить копию акта и протокола проведения медико-социальной экспертизы о подать заявление о включении транспортного средства в специальный реестр

В будущем сервис будет пополняться новыми функциями.


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Сегодня в 15:22, просмотров: 133, комментариев: 0
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