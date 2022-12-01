16+
Логотип Сиапресс
USD  60,8803   EUR  63,0504  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Платим налоги и коммуналку, а потом уходим в онлайн

Какие новые законы и нормы вступили в силу 1 декабря

​Платим налоги и коммуналку, а потом уходим в онлайн
Фото pixabay.com

Очередная порция различных изменений в законах и нормах вступила в силу 1 декабря. Традиционный обзор этих новаций – на siapress.ru.

Преждевременная индексация

С 1 декабря примерно на 9 процентов вырастут основные тарифы на жилищно-коммунальные услуги (холодная и горячая вода, электричество, отопление, газ, вывоз мусора). Это уже вторая индексация в этом году – первая была 1 июля. Собственно, следующая тоже должна была состояться 1 июля, но 2023 года, однако федеральное руководство посчитало, что лучше хорошее дело начинать раньше, и организовало перенос на 1 декабря. Зато есть обещание (зафиксируйте его), что следующая индексация пройдет только 1 июля 2024 года. А сейчас, согласно подсчетам правительства, платежка на семью из трех человек вырастет в среднем на 324 рубля.

Последний шанс

Если вы еще не заплатили имущественные налоги – сегодня последний день, чтобы это сделать без государственных санкций. Если не успеваете – со 2 декабря ФНС посчитает вас должником и запустит механизмы взыскания вкупе с пенями и разнообразными комиссиями.

ОМС превращается…

С 1 декабря вам больше не потребуется бумажный полис обязательного медицинского страхования. Его функции будет исполнять уникальный штрих-код, который вы можете носить в телефоне (а можете и на бумажке, если так милее). Единственное – помимо штрих-кода в больнице нужно будет показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Бюрократия в сети

У всех государственных и местных органов власти, а также их подведомственных структур, появилась обязанность вести социальные сети (понятно, не вражеские, а родные – ВКонтакте и «Одноклассники»). Раньше это можно было делать, а можно было и забить, теперь последнее не получится. Теоретически, это должно сделать чиновников и в целом бюрократические структуры более открытыми для людей. Посмотрим, что получится.

Госуслуга народа

Портал «Госуслуги» расширяет свое влияние – теперь на нем можно будет оформить ряд пособий на детей, техосмотр самоходных машин, зарегистрировать права на недвижимость, направить декларацию по НДФЛ, получить выписку из государственного лесного реестра и еще некоторые лицензии и разрешения.

Еще одно важное завоевание этого сервиса – возможность получить ИНН. Но для этого нужно иметь электронную подпись, и тогда можно будет стать налогоплательщиком без похода в ФНС.

Вместе в школу

Со 2 декабря вступит в силу новая норма, которая позволит гражданам преимущественно зачислять приемных детей в ту же школу, куда ходят дети из этой семьи. Раньше это распространялось только на родных братьев и сестер, а теперь будет и на сводных.

Спасибо!

Если вы вдруг думаете, что наше государство только и умеет, что запрещать, то нет. С 1 декабря в российских квартирах можно обустраивать хаммамы и инфракрасные кабины, чтобы хорошенько погреться и прийти в себя после чтения новостей. Соответствующий приказ подписало министерство чрезвычайных ситуаций. Но совсем уж расслабляться рано – бани и сауны в квартирах строить по-прежнему нельзя.

ЭТО СООБЩЕНИЕ

Большой подарок к предстоящему Новому году сделали российские законодатели тем, кого наше государство считает «иностранным агентом». Теперь все они из четырех списков собраны в одном, и так же всем скопом получают массу разнообразных новых ограничений. Например, им теперь запрещено преподавать в государственных организациях, нельзя использовать упрощенную систему налогообложения, организовывать митинги, жертвовать в избирательные фонды кандидатов и политических партий. А все свои творения, что иноагенты издают в виде бумажной и иной продукции, может продаваться только в пленке.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:32, просмотров: 94, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Наталья Комарова рассказала, какую повестку Югра предложит во время председательства в Северном форуме 917
  2. В ХМАО осудят чиновника за взятку в 25 тысяч рублей 861
  3. В Сургутском районе пропал 15-летний подросток 854
  4. ​В Югре продолжается активное строительство школ и детских садов 837
  5. Ирина Молданова: «Социальную поддержку в Югре получают более 360 тысяч человек» 813
  6. ​Спрос взял своё: сургутяне активно покупают недвижимость перед концом года 812
  7. Лис залез в палатку к рыбакам из ХМАО, чтобы поживиться уловом 811
  8. Мошенники создали сайт-двойник образовательного портала Югры 775
  9. ​Не торопитесь. Подумайте 756
  10. Спрос на Дедов Морозов и Снегурочек в Сургуте вырос на 270% 707
  1. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 3635
  2. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 2435
  3. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 2349
  4. ​В Сургуте школьницу высадили из автобуса в сильный мороз 2102
  5. Депутаты Думы Сургута обсудили планы по строительству полноценного автовокзала на привокзальной площади 1809
  6. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 1806
  7. В Югре утвердили рост тарифов ЖКХ на 9% 1780
  8. Аварийное жилье, добыча нефти и строительные регламенты: какие вопросы задали Наталье Комаровой на пресс-конференции? 1729
  9. У 81 югорчанина обнаружили ковид за последние сутки 1709
  10. ​75% жителей Сургута платят теплоэнергетикам без посредников 1655
  1. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 5828
  2. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 4702
  3. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 4453
  4. Всё, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году 4012
  5. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 3635
  6. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 3442
  7. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 3289
  8. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 3259
  9. Анна Линкер: «На форуме «Независимость в движении» мы увидели людей с неограниченными возможностями» 3217
  10. ​Еще одна метастаза 2963

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика