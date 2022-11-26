Ограничение высотности жилых домов – уже вполне нормальная практика для России

Вопрос о том, что в Сургуте и Югре нужно ограничивать этажность домов, поднимается в течение нескольких лет. В ходе своей традиционной пресс-конференции Наталья Комарова признала – она сама предпочла бы менее высотные дома, но решение предпочитает оставлять за местными властями. Редакция СИА-ПРЕСС задалась вопросом – какой опыт ограничения этажности есть у городов в России? Оказывается, есть. О нем и расскажем.

Москва

Глядя на Москва-Сити или просто районы с новой застройкой сложно предположить, что в столице кто-то когда-то задумывался об ограничении этажности жилых домов. Но нет – это было, правда, еще в начале 2010-х. Тогда в Москве запретили дома выше 75 метров – мягко говоря, не ахти какое ограничение, так как такой высоте соответствуют махины в 27 этажей. Но даже это ограничение не продержалось – сегодня около 15 процентов сдающихся объектов превышают даже 100 метров в высоту.

Однако какие-то процессы об ограничении этажности все же «тлеют» где-то под ковром – по данным «Известий», в Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 от министерства строительства России предполагается некое ограничение что для столицы, что для Московской области. Пока это только проекты и предположения.

Справка: По словам управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колчинского, для комфортной жизни людей должен быть выполнен норматив – плотность застройки не выше 450 жителей или 25 тысяч квадратных метров жилья на гектар. В некоторых районах Москвы этот показатель превышен в два раза.

Ленинградская область

Серьезный подход показала Ленинградская область (это там, где первый замгубернатора – некогда замглавы Сургута Роман Марков). Там в апреле 2021 года решили, что максимальная этажность жилой застройки не должна превышать 12 этажей в городах и девяти – в сельских поселениях. При этом плотность застройки должна быть не выше 9 тысяч квадратных метров на гектар.

Суровость решения губернатора Александра Дрозденко была такой, что ревизии подверглись все ранее утвержденные проекты застройки, кроме тех, кто уже получил разрешение на строительство. В итоге некоторые даже крупные застройщики понесли серьезные финансовые потери, так как пришлось переверстывать некоторые планы.

Красноярск

Пример города, где общественность билась за ограничение высотности домов, но не преуспела – Красноярск. Там активные граждане и депутаты активно выступали за то, чтобы не прямо запретить, но сначала ввести мораторий на новые высотные дома, а потом усложнить возведение «человейников» – базовым сделать вариант не выше 10 этажей, а все остальное пропускать через общественное обсуждение. Дело даже прошло через публичные слушания, результаты которых подвергли критике местные сообщества застройщиков. В итоге вопрос был благополучно «спущен на тормозах» – Красноярск во многом застраивают 17-этажками.

Сыктывкар

В Сыктывкаре буквально в этом году местная дума проголосовала за ограничение высоты зданий до 39 метров – при условии, что и ранее действовал другой «потолок» – в 45 метров. Таким образом предельная этажность домов в столице Коми снизится с 14 до 12 этажей. А для некоторых видов земельных участков высота будет ограничена и вовсе 30 метрами. Также местные власти ввели ограничения – не менее 2,5 тысяч квадратов для любого многоэтажного дома и не менее 2 тысяч – для малоэтажного. Эта мера была направлена против точечной застройки.

Анапа

Казалось бы – уж где правовая культура должна только потворствовать бесконтрольному строительству, так это на российском черноморском побережье. Но нет – в Анапе с июля 2021 года были приняты поправки в правила землепользования и застройки, которые ограничили этажность для новых домов 9 этажами, с максимальной высотой 33 метра. А в 500-метровой прибрежной зоне вообще запретили строить что многоквартирные дома, что апартаменты.

Ульяновск

В этом году в Ульяновске также внесли корректировки в ПЗЗ – там выделили несколько зон, каждая из которых имеет собственные ограничения. Одно из них, например – 20 метров или 6-7 этажей. В других можно и выше этого показателя, но если речь идет о некоем проекте комплексного развития территорий, масштабном инвестиционном или значимом проекте, либо если застройщик возводит дом для обманутых дольщиков.

Саратов

В Саратове с ограничением этажности разыгрался настоящий политический триллер. В конце 2017 года там запретили строить дома выше 10 этажей, но с введением нормы в силу только 1 октября 2018 года – благодаря этому застройщики успели понабрать земли и разрешений для будущих многоэтажек. Но осталась лазейка – запрет можно было преодолеть, если провести общественные обсуждения, в ходе которых комиссия должна вынести решение о целесообразности повысить этажность, и, если администрация подпишет – то все разрешается.

Затем вмешалась областная власть – на ее уровне был объявлен запрет на строительство выше 10 этажей и точка – разве что можно было 11-й технический этаж сделать. А если кто хочет преодолеть вето – пришлось бы пройти через областную думу, а затем получить утверждение в правительстве субъекта федерации. При этом декларация власти была следующей: разрешать строить больше этажей будем в индивидуальном порядке и только в том случае, если район обеспечен социальной инфраструктурой.

Разумеется, это не понравилось строительному лобби, и битва бульдогов под ковром закончилась тем, что областные нормативы этажности были отменены, и все вернулось к базовым муниципальным ограничениям, которые, как понятно из описания, вполне можно обойти.

Вместо вывода

Опыт ограничения этажности в России есть. Все зависит от политической воли и понимания необходимости этого решения у местной власти, а также способности выстоять под давлением строительного лобби.