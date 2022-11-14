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«Не заработали, а деньги взяли»

Разбираемся, что делать при подключение платных услуг и повышения тарифов без ведома абонентов

«Не заработали, а деньги взяли»
Фото: УрГЭУ

ФАС возбудило уголовное дело в отношении МТС и Мегафона, обвинив сотовые компании в незаконном повышении стоимость своих услуг на 9,5% и 12% соответственно. Рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи, что может привести к ущемлению интересов потребителей. В общей сложности стоимость тарифов повысилась у 38,5 млн абонентов.

Могут ли абоненты получить компенсацию и что делать при подключение платных услуг и повышения тарифов без ведома абонентов — объясняет заведующий кафедрой, кандидат экономических наук, доцент кафедры конкурентного права и антимонопольного регулирования Александр Курдюмов.

Имеет ли право оператор повышать плату за тариф? В каких случаях изменение тарифа сотовой связи не является нарушением?

Если оператор сотовой связи реально несёт дополнительные затраты, например, на установку дополнительного оборудования или линии связи, или это связано с затратами на улучшение качества разработкой и внедрением программного обеспечения, тогда изменение тарифа не является нарушением. Ведь изменения тоже могут быть в разные стороны и уменьшение – это хорошо, и повышение, что «больно» сказывается на нашем «кошельке».

На практике в условиях конкуренции мы встречаемся и со снижением тарифов. Когда заключили договор на услуги по одной цене проходит время может быть года и стоимость данного пакета уже меньше. В данном случае действия операторов сотовой связи МТС и Мегафон направлены на получение сверхприбыли, иными словами «не заработали, а деньги взяли», что подтвердила проверка ФАС – необоснованный рост тарифа.

Может ли абонент контролировать законность изменения тарифов? Что делать, если вы не согласны с изменением тарифа?

На уровне потребителя услуги – абонента в виде контроля это сделать практически невозможно. Мы же говорим о тарифах на услуги связи, а здесь все полномочия отданы центральному аппарату ФАС России. Рекомендую подать заявление в адрес ведомства о проверке законности повышения тарифов. В свою очередь ФАС сделает запрос в адрес оператора и проверит обоснованы ли повышения ростом их затрат или нет.

Могут ли абоненты получить компенсацию? Что делать при подключение платных услуг и повышения тарифов без ведома абонентов? Куда обращаться?

Здесь рекомендовал бы оформить заявление в адрес ФАС России и с их возможностями аппарата, ресурсами результат будет быстрее. Что касается компенсации, то после решения ФАС о неправомерном увеличении тарифов имеет смысл в претензионном порядке обратиться в компанию сотовой связи и только если не будет результата идти в суд.

На практике об изменениях тарифов компании всё же сообщают. Это и по средствам платежных документов, квитанций, смс-оповещений и других инструментов. Причем иногда мы даже не обращаем на них внимание, когда на оборотной стороне квитанции нас уведомляют и сообщают в смс-оповещении. Если нас не уведомили об изменении условий договора значит работают законы защиты прав потребителя – идем в Роспотребнадзор.


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Сегодня в 13:31, просмотров: 101, комментариев: 0
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