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Что полагается молодой семье от государства // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Какие государственные меры поддержки доступны молодым семьям

Что полагается молодой семье от государства // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: unsplash.com

Для родителей предусмотрен ряд мер господдержки на разных этапах жизни ребенка. Так, существуют выплаты беременным, семьям с детьми до трёх лет и старше. Помимо пособий, семьи могут получить единовременные выплаты. Подробнее о том, какие меры поддержки семей существуют, кто может на них претендовать и как рассчитывается их размер – рассказали эксперты Обьясняем.рф.

Ежемесячное пособие будущим матерям

Размер: 50% регионального прожиточного минимума

Кому выплачивают:

  • женщинам, вставшим на учёт в медорганизации в первые 12 недель беременности;
  • семьям, чей ежемесячный средний доход на каждого из членов не превышает размер регионального прожиточного минимума.

    • Пособие выплачивают с 12-й недели беременности и до месяца родов или прерывания беременности.

    Единовременное пособие при рождении ребёнка

    Размер: 20 472,77 рублей в среднем по России

    Кому выплачивают:

  • разовая выплата полагается всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества детей. При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребёнка;
  • в некоторых регионах применяют повышающие коэффициенты, например «уральские» или для работников Крайнего Севера.

    • Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет

    Размер: 40% среднего заработка родителя

    7 667 рублей — минимальный размер выплаты, к нему прибавляется районный коэффициент.

    31 282 — рублей максимальный размер.

    Ежемесячная выплата на первого и второго ребёнка до 3 лет

    Размер: равен прожиточному минимуму для детей в регионе за тот год, когда семья обратилась за выплатой

    Кому выплачивают: семьям, в которых средний доход на каждого из её членов меньше двух прожиточных минимумов.

    Наличие имущества не учитывается.

    Ежемесячное пособие семьям с детьми от 3 до 7 лет

    Размер: 6 000-12 000 рублей

    Кому выплачивают: семьям, чей средний доход на одного члена семьи не превышает прожиточный минимум

    Ежемесячное пособие для неполных семей на детей от 8 до 16 лет включительно

    Размер: 50% регионального прожиточного минимума.

    При этом оценивают:

    • наличие имущества;
    • доход от сбережений;
    • средний доход на одного члена семьи или применение «нулевого» дохода, когда отсутствие дохода обосновано жизненными обстоятельствами.

    Материнский капитал

    524,5 тыс. рублей — на первого ребенка;

    693,1 тыс. рублей — если семья не получала маткапитал на первого ребенка;

    168,6 тыс. рублей — после рождения второго ребенка.

    450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотеки многодетным

    Выплата предоставляется семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.


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    Сегодня в 13:27, просмотров: 97, комментариев: 0
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