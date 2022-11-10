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Миллион рублей за «шутку» о трудовых мигрантах

Рассказываем, что грозит за публикацию экстремистских материалов

Миллион рублей за «шутку» о трудовых мигрантах
Фото: УрГЭУ

Кандидат юридических наук, заведующая кафедрой публичного права УрГЭУ Елена Бахтеева объяснила, как не стать экстремистом в интернете и что грозит за нарушение законов об экстремизме.

Определение понятия «экстремизм» дано в Уголовном кодексе Российской Федерации, а также в Федеральном Законе «О противодействии экстремистской деятельности». Там прописано, что экстремизм — это действия, направленные на возбуждение ненависти к определенной социальной группе людей.

Например, экстремистскими материалами признаются картинки, на которых изображены трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья с надписями, которые направлены на унижение их личного достоинства («чурки», например). Оскорбления в адрес должностных лиц органов власти: президента, губернатора или мэра — тоже возбуждают ненависть к властным структурам.

При этом экстремизм — это оценочная категория. Часто, чтобы его установить, необходимо заключение лингвистического эксперта. Он дает заключение, способны ли данные материалы возбудить национальную, расовую, религиозную ненависть или вражду.

Окончательное решение о признании изображения или высказывания экстремистскими принимает суд. После эти материалы ждет блокировка и внесение в Федеральный список экстремистских материалов.

Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций могут проверять как общедоступную информацию, размещаемую пользователями во всемирной сети, так и их конфиденциальные сведения.

Лидером по числу материалов экстремистского содержания является социальная сеть «ВКонтакте». Она принадлежит российской компании «Mail.ru Group», которая по первому требованию правоохранительных органов делится с ними всей информацией о пользователях. Госорганы могут заинтересоваться интернет-аккаунтом в трех случаях: задержание его владельцы на каком-либо незаконном мероприятии, например, на несогласованном митинге, «стукачество» онлайн-собеседника или же случайная выборка.

Если же интернет-пользователь выложил текст или картинку с экстремистским призывом на всеобщее обозрение, то каждый увидевший этот материал может пожаловаться на него простым нажатием пары кнопок. И тогда к выяснению преступления подключатся правоохранительные органы.

Ответственность за экстремизм в интернете предусмотрена Административным и Уголовным кодексами Российской Федерации.

За распространение экстремистских материалов предусмотрен штраф: для физических лиц — от одной до трех тысяч рублей, или арест до 15 суток с конфискацией материалов и оборудования, для должностных — от двух до пяти тысяч рублей, для юридических — от 100 тысяч рублей до миллиона или приостановка предприятия на срок до 90 суток с конфискацией материалов и оборудования.

За публичные призывы к экстремизму или нарушению территориальной целостности РФ полагается лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Если пользователь всемирной сети опубликует материал, возбуждающий ненависть или вражду и унижающий человеческое достоинство, то он будет лишен свободы на срок до шести лет. При организации деятельности экстремистского сообщества грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

К сожалению, в законе в настоящее время нет четких критериев отнесения материалов к экстремистским. Поэтому следует быть крайне аккуратным при распространении картинок и текстов в интернете.

Кроме того, необходимо проводить разъяснительную работу об экстремистских материалах и их содержании среди различных групп населения. Особенно это касается молодежи.


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Сегодня в 11:10, просмотров: 142, комментариев: 0
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