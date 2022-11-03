Кто может взять больничный по уходу за ребенком и как рассчитывается выплата

Когда заболевает ребенок, кто-то из родителей или других родственников берет больничный по уходу за ним. Нередко правила расчета такого больничного, а также его продолжительность и размеры выплат вызывают много вопросов. Об этом рассказала ведущий бухгалтер Роскачества Татьяна Хлебникова.

В 2022 году действует новый порядок оплаты больничного по уходу за ребенком. Он регулируется Федеральным законом от 26.05.2021 № 151-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Кто может брать больничный по уходу за ребенком?

Ни в Трудовом кодексе, ни в приказах Минздравсоцразвития, регулирующих порядок выдачи листков нетрудоспособности, не сказано, кому именно выдается больничный лист по уходу за ребенком. Законодательство позволяет получить больничный лист любому родственнику, при этом он может даже не проживать вместе с ребенком и не должен подтверждать степень родства. Родственник лишь должен работать (по трудовому договору или ИП) и перечислять взносы в Фонд социального страхования.

Другой вопрос, кому выгоднее брать отпуск, чтобы ухаживать за малышом. Это зависит от нескольких факторов. Но есть одно общее условие: чем выше среднедневной заработок родственника, тем менее выгодно ему брать больничный, так как он потеряет в доходе.

Дело в том, что среднедневной заработок рассчитывается по зарплате за последние два года или расчетных периода. И существуют максимально допустимые суммы выплат за год, по которым делается расчет больничного, для 2020 года он составляет 912 000 рублей, для 2021 года – 966 000 рублей. То есть в 2022 году максимальный размер среднедневного заработка для пособия может быть не больше 2 572,60 рубля. Очевидно, что, если родственник зарабатывает больше, отпуск по уходу за ребенком ему крайне невыгоден финансово. Впрочем, есть и минимальный размер выплаты, он зависит от размера МРОТ и в 2022 году составляет 456,66 рубля.

Средний заработок считается так: суммарный доход за предшествующие два года делится на 730. Он имеет как предельное, так и минимальное ограничение, соответственно размер больничного за ребенка тоже находится в определенных пределах. Выгоден он больничный тому из родственников, кто имеет меньший доход.

Какие еще факторы важны для расчета размера пособия

При расчете больничного по уходу за ребенком учитываются следующие обстоятельства: страховой стаж, средний заработок, возраст ребенка, продолжительность и форма лечения. Рассмотрим все эти факторы подробнее, кроме среднего заработка, о котором речь уже шла ранее.

Страховой стаж и возраст ребенка: размер стажа влияет на то, какой процент от среднего заработка будет выплачен сотруднику, но только в том случае, если ребенок старше 8 лет. Если стаж менее 5 лет, выплачивается 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет – 80% среднего заработка, 8 лет и более – 100% среднего заработка. Если же больничный берется для ухода за ребенком младше 8 лет, по больничному будет выплачено 100% среднего заработка вне зависимости от того, каков стаж родственника.

Форма и продолжительность лечения также влияют на размер выплат, но только в том случае, если возраст ребенка 8 лет или старше. В такой ситуации при амбулаторном лечении, в зависимости от трудового стажа, оплачиваются первые 10 дней лечения, а последующие – в размере 50% от среднего заработка. Если же лечение стационарное, больничный оплачивается с учетом стажа в течение всего срока лечения.

Пример расчета выплат по больничному

Допустим, речь идет о сотруднике, трудовой стаж которого составляет 6 лет, а суммарный доход за предыдущие два года – 1 350 000 рублей. В этом случае среднедневной заработок по формуле получается:

1 350 000 / 730 = 1849 рублей.

Если такой сотрудник берет больничный по уходу за ребенком, которому еще не исполнилось 8 лет, и период лечения длится 10 дней, общая выплата составит 1849 × 10 = 18 490 рублей (100% от среднедневного заработка на протяжении всего периода ухода за ребенком).

Если такой сотрудник берет больничный по уходу за ребенком старше 8 лет, а лечение амбулаторное и продолжается 15 дней, то размер будет складываться так: первые 10 дней – по 60% от среднедневного заработка, остальные 5 дней – по 50% от среднедневного заработка. А именно:

1849 × 60% × 10 = 11 094 рубля;

1849 × 50% × 5 = 4 622,5 рубля.

И суммарно: 15 716,5 рубля.

Обратите внимание на то, что ФСС, за счет средств которого оплачивается больничный по уходу за ребенком, оплачивает только 15 дней лечения. Если требуется более длительный больничный, дни временной нетрудоспособности, выходящие за эти рамки, остаются неоплаченными.

Могут ли отказать в больничном по уходу за ребенком?

Нет, и взять такой больничный, как уже было упомянуто, может любой родственник, не только родители. Если ситуация позволяет, заранее посчитайте, кому более выгодно с финансовой точки зрения ухаживать за малышом, и, если нет других важных факторов, влияющих на это решение, с заболевшим ребенком стоит оставаться тому, чье отсутствие на работе нанесет меньший вред финансовому положению семьи.