Обзор законов и норм, вступивших в силу 1 ноября в России

Новый месяц в России, как обычно, сопровождается вступлением в силу новых законов и норм. СИА-ПРЕСС представляет обзор важных новаций, которые могут повлиять на нашу жизнь, начиная с ноября.

Ждите пенсию

Из-за несколько продленных выходных 4-6 ноября пенсии в этом месяцы должны выплатить несколько заранее – то есть до Дня народного единства. Плюс для некоторых категорий россиян вырастут доплаты к пенсиям – например, членам летных экипажей гражданской авиации с определенной выслугой лет, а также бывшим работникам шахтовой промышленности – горнорабочим, проходчикам, забойщикам, машинистам.

Ждите выплат

Призванные по частичной мобилизации мужчины с 1 ноября должны получать 195 тысяч рублей. Плюс – вводятся кредитные каникулы для мобилизованных владельцев ООО (для единоличных учредителей), равно как это же ранее коснулось физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также ушедшим на призывные пункты предпринимателям дадут отсрочку по налогам. Правда, начнется все это с 23 ноября.

Ждите и готовьтесь к универсальному пособию

Новое универсальное пособие на детей до 17 лет будет введено с 2023 года, но готовиться к нему нужно уже с ноября. В частности, одним из пунктов программы для получения этого пособия будет необходимость иметь хоть какой-то трудовой доход для обоих родителей, либо потребуется показать объективные причины их отсутствия. Ожидается, что ноябрь войдет в расчетный период, если вы попробуете подать на новое пособие в январе, так что подумайте, какие варианты получения хоть какого-нибудь дохода вы можете себе организовать. Например, самозанятость с хоть какими-то минимальными заработками – уже будет неплохо.

Льготы, вперед

В России продлена льготная семейная ипотека. Теперь получить кредит на жилье по ставке до 6 процентов можно будет тем, у кого ребенок родится до конца 2023 года, при этом покупка недвижимости должна состояться до 1 июля 2024 года. Базовые параметры – кредит от 6 до 12 млн рублей в зависимости от региона, первоначальный взнос 15 процентов от суммы, и цель – только новостройка либо строительство частного дома.

Опять повестки

С 1 ноября стартует отложенный из-за частичной мобилизации регулярный осенний призыв в вооруженные силы. Продлится этот процесс до 31 декабря. Минобороны предполагает призвать около 120 тысяч молодых людей. По заверениям ведомства, срочники не попадут в зону реальных боевых действий.

ПЦР-отмена

Вы, может, не знали, но до ноября этого года при приезде в Россию требовалось сделать ПЦР-тест. Теперь эта мера отменена – что для наших граждан, что для иностранцев. Правда, выборочное тестирование на ковид на границе все еще возможно.

Грузите икру бочками…

Необычное нововведение появилось на Камчатке. С 1 ноября из этого региона можно самолетом легально вывезти до 10 килограммов икры без заводской упаковки. Ее можно положить в багаж или ручную кладь. У этого раздолья есть ограничение – до 1 августа 2025 года. Успевайте.

…и спите спокойно

Ноябрь – последний месяц для своевременной уплаты имущественных налогов. Речь о трех пунктах: налог на имущество, землю и транспортный налог. Уведомления должны были прийти к вам в личный кабинет налогоплательщика либо заказным письмом в почтовый ящик. Заплатить нужно до 1 декабря включительно. И помните – эти налоги идут не на всякие гадости, а остаются в муниципалитете и регионе, где вы живете.