Повлияет ли восьмой пакет санкций на цену нефти

Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России. Он включает, в том числе, и «потолок» цен на нефть. Мера вступит в силу 5 декабря этого года для сырой нефти, 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Сейчас верхний уровень цен активно обсуждают главы европейских государств. Россия, в свою очередь, уже заявляла, что будет продавать нефть только по рыночной стоимости. К чему это может привести — объясняет кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики и внешнеэкономической деятельности УрГЭУ Елена Стремоусова.

Однозначно могу сказать, что Евросоюз, Великобритания и США действуют в противоположном направлении от установленных этими же странами нормами и законами свободного цивилизованного рынка. И очевидно, что главная цель — это рост протестных настроений среди россиян против курса государства.

Почему? Логика у инициаторов санкций такая: ограничения должны вытеснить Россию с крупных мировых рынков, тем самым лишив притока валюты, необходимой для участия в мировом экономическом процессе, это, в свою очередь, отрицательно скажется на развитии производства и, соответственно, на уровне доходов населения, а там уже и до протестов недалеко.

Однако этот сценарий развития, мягко говоря, маловероятный. В экономике всегда выигрывает тот, у кого больше ресурсов. Россия – страна с самым большим совокупным запасом полезных ископаемых и огромным опытом создания экономики с «нуля». Вспомните создание молодого советского государства или восстановление СССР после Великой Отечественной войны.

Кроме того, в мире почти 200 государств, признанных ООН. Из них лишь 48 стабильно вводят санкции против России. Если оценивать страны Евросоюза по показателю емкости рынка и уровню конкуренции, то большинство из них непривлекательны для России.

Давно пора переключиться на государства других континентов, при этом следует учитывать, что торговлю можно вести не только за валюту, есть и другие формы и методы обмена. Учитывая все вышесказанное, однозначно скажу, что Россия без существенных последствий для собственной экономики может отказаться от поставок и нефти, и нефтепродуктов в недружественные страны.

«Санкционеры» уже к кому только не обращались по поводу наращивания поставок нефти. Пока безрезультатно, поскольку процесс требует времени и денег хотя бы на модернизацию добычи «черного золота» на уже имеющихся месторождениях. Конечно, есть подозрение, что Россия по своему великодушию не даст замерзнуть Европе. Хотелось бы только, чтобы эта помощь не была безвозмездной.