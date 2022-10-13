Обзор возможностей кредитных каникул для мобилизованных россиян

Мобилизованные жители РФ и их семьи могут получить кредитные каникулы во время участия в боевых действиях. О том, можно ли временно остановить платежи по ипотеке, какой льготный срок и кто может воспользоваться возможностью в обзоре siapress.ru.
Что такое кредитные каникулы
Это приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на льготный период, то есть временное превращение платежей по кредиту или займу.
Это касается любых потребительских кредитов и займов и ипотеки. Договор должен быть заключен до мобилизации.
Кто может ими воспользоваться:
На какой срок
На время службы по контракту или мобилизации или на период участия плюс 30 дней. Льготный период продлевается на время лечения в стационаре при ранении или заболевании.
Куда обращаться
Нужно заявление заемщика. Не обязательно письменное - связаться с банком или микрофинансовой организацией можно по телефону или способом, предусмотренным кредитным договором. Это необходимо сделать до 31 декабря 2023 года.
Нужны ли документы
Вместе с обращением можно приложить документы, подтверждающие участие в боевых действиях. Если такой возможности нет, то кредитор имеет право самостоятельно запросить их в Минобороны. Если же банк просит документы у заемщика, то их нужно предоставить до конца льготного периода.
Членам семьи военнослужащего необходимы еще документы, подтверждающее это родство.
Как узнать о решении
Банк или МФО рассмотрит требование о кредитных каникулах за 10 дней, а затем направит заемщику свое решение. Если в течение 15 дней ответ не поступил, кредитные каникулы считаются действительными с момента направления заявления.
Заемщик до окончания льготного периода должен сообщить кредитору о дне его завершения, а банк - не позднее этого времени представить новый график платежей.
Что будет с процентами
На остаток основного долга начисляются проценты в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита на дату обращения за каникулами. Этот показатель рассчитывает Банк России.
Списание
Долг полностью спишут, если военнослужащий умер или получил инвалидность I группы во время боевых действий. Это касается также кредитов и займов членов его семьи.