Как подчистить свои цифровые следы и не оставлять их впредь

«Можно ли стереть свои цифровые следы в интернете?», – спрашивает сургутянин Андрей Маркин.

Отвечают специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества:

Если вы пользователь интернета со стажем, то у вас наверняка есть куча старых аккаунтов и профилей, куда вы даже не помните, когда последний раз заходили. Скорее всего, эти «призрачные» учетные записи довольно безобидны. Однако если кто-то начнет «копать» или пойдет по «следу», то может выяснить о вас информацию, которая уже неактуальна или которую вам, возможно, теперь хотелось бы скрыть.

Не исключено, что кто-то захочет поискать о вас данные в интернете. Например, потенциальный работодатель. Если вы недовольны своим цифровым прошлым, то можно попробовать его исправить. Все данные удалить не получится, но можно сделать следующее.

НАЙДИТЕ СТАРЫЕ АККАУНТЫ

Вспомните или найдите в истории, в избранном, в сохраненных ссылках и закладках браузеров как можно больше учетных записей или профилей, которые вы когда-либо создавали в интернете. У большинства из нас даже за последние 10 лет накопилось множество регистраций и созданных профилей – в играх, онлайн-магазинах, на форумах и других сервисах, куда мы зашли, быть может, просто из любопытства. Об этом легко забыть, но этим важно управлять.

УДАЛИТЕ ИХ

Найдя все свои старые учетные записи, удалите всю информацию и деактивируйте аккаунт. Для некоторых веб-сайтов это будет даже легко и быстро. Не исключено, что ваш веб-браузер сохранил старые имена пользователей и пароли через форму для автозаполнения. Вспомнить свое имя пользователя и пароль можно через кнопку «Восстановить пароль». Следуйте инструкциям на веб-сайтах, чтобы получить данные своей учетной записи.

«ЗАГУГЛИТЕ» СЕБЯ

Вбейте в Google и Yandex свои имя, данные, ники. Если поиск выдает какие-то фотографии или сведения об учетных записях, которые вы создали ранее и они вас больше не устраивают, – удалите эти аккаунты или измените в них информацию.

Кроме того, вы можете отыскать инструкцию «Как удалить картинку из поиска?» в Справочном центре Google и Yandex. В России действует «право о забвении» – вы можете обратиться к поисковым платформам с просьбой удалить недостоверные или компрометирующие сведения.

УПРАВЛЯЙТЕ НАСТРОЙКАМИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Возьмите под контроль действия поисковых сайтов. Пришло время установить свои правила и указать, хотите ли вы, чтобы вас находили в Сети. Для этого установите в своем профиле в социальных сетях актуальные настройки безопасности и конфиденциальности.

КАК НЕ ОСТАВЛЯТЬ ЦИФРОВОЙ СЛЕД ВПРЕДЬ

Мы уже ранее писали о пользе виртуального номера. Почему бы не использовать его для временных или не очень значимых регистраций в интернете? Также заведите себе электронную почту только для таких целей – на этот адрес вы будете получать все письма от администраций сайтов, промоматериалы и прочие рекламно-информационные рассылки. Как говорится, ничего личного.

Важно принять тот факт, что мы живем в стремительно развивающейся цифровой реальности. У вас есть возможности и право использовать преимущества онлайн-сетей с максимальной пользой для себя. Выполняйте описанные выше рекомендации, скажем, каждые шесть месяцев – и сделайте еще один осознанный шаг к вашей виртуальной безопасности.