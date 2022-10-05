16+
Логотип Сиапресс
USD  59,4043   EUR  58,0613  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Мобилизация может коснуться и транспорта. Разбираемся, грозит ли «призыв» вашему авто

Какой транспорт в России может подпасть под мобилизацию

​Мобилизация может коснуться и транспорта. Разбираемся, грозит ли «призыв» вашему авто
Фото pixabay.com

Изучая новую «мобилизованную» реальность, многие россияне вспомнили, что под «призыв» могут попасть не только люди, но и транспорт. После того, как свои семьи покинули сотни тысяч мужчин по всей стране, это видится меньшей из проблем, но все же давайте разберемся – насколько вашей машине (и не только) грозит отправиться на нужны министерства обороны?

Не новая реальность

В мобилизации транспорта нет ничего нового. Собственно, в прошлый раз, когда это явление пришло в нашу страну, то есть в 1941 году, в армию шли как люди, так и подходящие для нужд фронта машины, водные суда и вообще все, что могло пригодиться. Просто тогда подобное не выглядело столь заметным, так как государственным было примерно все.

Далее в истории Советского Союза все прекрасно знали, что машины типа «Нивы», «ГАЗика» и «УАЗика» стоят на учете в военкоматах, и если родина скажет: «Надо», все они поедут, куда скажут. Причем о каких-то компенсациях речи не было. В лучшем случае, если бы машина пережила участие в боевых действиях, ее бы вернули. Но даже тогда было понятно и другое – для нужд Минобороны требовались не легковушки, а серьезный транспорт, способный преодолевать бездорожье. С тех пор это не особо изменилось.

А как это работает сейчас?

В 1998 году появился закон №1175 «Об утверждении положения о военно-транспортной обязанности». А 14 марта 2014 года (угадайте, из-за чего) Минобороны выпустило приказ №151 с длинным названием, смысл которого заключается в перечислении тех категорий транспорта, которые в случае чего попадут под «призыв».

Согласно этим документам, в случае необходимости первой под раздачу попадет техника, принадлежащая гражданским государственным и муниципальным структурам, а также бизнес, на чьем балансе стоит транспорт, в том числе – аэропорты, автозаправочные станции, базы хранения ГСМ, порты и так далее. И то для реализации этой меры потребуется объявить не частичную, а вполне себе полную мобилизацию. А чтобы изъять что-то у частных лиц, вообще требуется введение военного положения в целой стране или отдельных регионах.

А если это случится, значит – заберут машину?

Совершенно не факт. Вы же помните, какой транспорт интересует военных – мощный, проходимый, специализированный. Вот и сейчас, согласно законам, под возможную военно-транспортную обязанность попадают машины категорий M1G и N1G. Первая – это большие полноприводные внедорожники Lada Niva Legend, Chevrolet Niva, Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Outlander, Suzuki Grand Vitara, Nissan X-Trail. Автомобиль должен быть в состоянии заехать наверх под углом 25 градусов и съехать вниз под 20 градусов – то есть мощный проходимый транспорт.

Но даже M1G – не первоочередные претенденты на «призыв». Для начала военкоматы обратятся к владельцам транспорта N1G – это УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 (UAZ Patriot), а также «Соболи», трактора, прицепы – но такими владеют не очень много людей. А вот различные снегоболотоходы и квадроциклы армии вполне могут пригодиться, тоже имейте в виду.

А будет ли компенсация?

Теоретически – да. В законе указано, что государство должно как-то возместить вам потерю транспорта, но процедуру должно выработать правительство России отдельным документом. Которого, судя по всему, не существует.

И совсем ничего нельзя сделать?

Мы ни на что не намекаем, но в случае отказа от посещения военкомата по «транспортной» повестке гражданам грозит ответственность по статье 19.25 КоАП – это 300-500 рублей штрафа. Для юрлиц побольше – 20 тысяч рублей. И никакой уголовной ответственности.

Впрочем, мы искренне надеемся, что это знание никому на практике не пригодится.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 20:36, просмотров: 129, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутский журналист найден мертвым у себя дома 779
  2. В Сургуте на пешеходном переходе погибла пожилая женщина 652
  3. ​И кто отменяет культуру? 493
  4. ​Хоть ты на сборах, хоть на Луне, налоги все равно надо платить 427
  5. В ХМАО скончался пациент с ковидом 402
  6. ​Вы сеете разумное, доброе, вечное, и это не просто призвание, это — миссия 329
  7. ​Учитель — это прежде всего призвание, особенное состояние души, и уже потом – работа 327
  8. Пожилой водитель «Лады» спровоцировал ДТП в Нефтеюганске 285
  9. Бывшая глава Белого Яра обжалует решение суда 273
  10. Два новых сквера построят в Сургуте до 2024 года 266
  1. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 9063
  2. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 5137
  3. Югра выполнила план по мобилизации 2363
  4. ​300 югорцев 2328
  5. «Мы должны заниматься не просто импортозамещением, но созданием новых рынков и технологий. У Югры для этого есть всё» 1930
  6. «Горизонт планирования в России уменьшился до 10 минут». Как россияне горько шутят о происходящем 1918
  7. Покупать или продавать квартиру во время частичной мобилизации? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1740
  8. За разбирательством в деле с запертой в автобусе школьницей из Сургута следит глава СКР 1730
  9. Полиция Югры поймала 13 девушек легкого поведения 1679
  10. Вячеслав Володин сообщил о запрете выезда с места жительства россиянам, состоящим на воинском учете 1658
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 27493
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 11897
  3. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 9063
  4. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 8857
  5. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 7952
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 6620
  7. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 5641
  8. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 5137
  9. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 4587
  10. Как обезопасить свой телефон от прослушки? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС 3772

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика