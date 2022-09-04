В Сургуте отпраздновали День работников нефтяной и газовой промышленности

На центральной площади Сургута состоялось торжественное мероприятие в рамках празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Торжество отмечали впервые за последние два «пандемийных» года и провели с небывалой масштабностью, а все потому, что градообразующее предприятие «Газпром трансгаз Сургут» отметило свой 45-летний юбилей.

По данным администрации, более 30 тысяч сургутян посетили главную городскую площадь. Однако праздничная программа не ограничилась выступлениями Юлии Чечериной и группы «Крематорий», на сцене появились и местные музыкальные группы. Зажигали на сцене и творческие коллективы «Камертона».

Львиная доля внимания была уделена гастрономии: тут и блины, и бургеры, и пицца, какой национальной кухни только не было, в выборе еды точно никого не обделили.

«Настрой праздничный, позитивный, да и погода сегодня радует. Мы всей семьей решили посетить праздник. Тут и батуты для детей, и программа для взрослых. Давно не было таких мероприятий в городе, поэтому мы очень рады проведению такого важного праздника для Сургута», - поделилась мнением сургутянка Анна Петрова.

Посетителей учили играть на барабанах, подрастающему поколению предлагали попробовать себя в программировании. Также любой желающий мог поучаствовать в спортивных турнирах: начиная с шахмат и заканчивая гиревым спортом.

Самые юные зрители развлекались на аттракционах, батутах. Не менее популярным развлечением среди детей была мини-карусель, оборудованная недалеко от сцены. На ней юное поколение каталось вплоть до потемнения.

В преддверии выступления группы «Крематорий», для поздравления всех участников праздника на сцене появились первые лица города и района, а также генеральный директор «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский.

«В нашем городе каждый житель в той или иной степени связан или с нефтью, или с газом, поэтому этот праздник по праву наш общий, городской. Каждый день работники нашей компании надежно и слаженно выполняют свою основную трудовую функцию - это бесперебойная поставка газа потребителям. За это время мы обеспечили транспорт более 5,5 триллионов кубических метров газа. Дорогие земляки, я вам всем желаю крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и всего самого доброго», - отметил Олег Ваховский.

С администрации Сургута также присоединились к словам благодарности и отметили внесенный вклад в жизнь города.

«Дорогие земляки! От всей души принимайте поздравления с днем работника нефтяной и газовой промышленности. Целую неделю город наполнен энергией, гордостью, благодарностью тем, кто формирует экономическую стабильность и безопасность. Огромные слова благодарности за развитие и вклад спорта, культуры, искусства, молодежи, образования. Уверена, что традиции которые заложены ветеранами отрасли и сейчас продолжаются, с таким достоинством и уважением будут продолжены многие-многие года. Спасибо за труд, с праздником», - подчеркнула заместитель мэра Сургута Анна Томазова.

В завершении праздничной программы, участники торжества наблюдали яркий салют, который, на фоне отсутствия подобных масштабных мероприятий за последние два года, запомнится местным жителям надолго.