Эксперты Роскачества рассказали, на что влияет снижение ключевой ставки

В июле Банк России понизил ключевую ставку сразу на полтора процентных пункта – с 9,5 до 8%. Причины – низкие темпы прироста потребительских цен, замедление годовой инфляции и сдержанная динамика потребительского спроса. Эксперты Роскачества рассказали, на что это влияет снижение ставки как для обычного человека, так и для экономики в целом.

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА: ЧТО ЭТО?

Ключевая ставка – это процент, под который Центральный банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Также это максимальная ставка, по которой он принимает у банков денежные средства на депозиты.

Ключевую ставку на регулярных заседаниях устанавливает совет директоров. И к ней привязаны остальные ставки по операциям регулятора. Банк России проводит восемь заседаний по ключевой ставке в год. На них принимаются решения: ЦБ может повысить, понизить или оставить ставку неизменной. Шаг, на который изменяется ставка, – 0,25 процентных пункта.

Информацию о самом решении регулятор публикует на своем сайте в заранее определенное время. Посмотреть размер ключевой ставки Центробанка, а также ее динамику можно на портале Банка России.

КАК КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ВЛИЯЕТ НА ЛЮДЕЙ

Что же означает снижение ставки для людей?

Брать кредиты населению становится выгоднее, поскольку снижаются ставки по кредитам и ипотеке. Если у вас есть кредит по более высокой ставке, то можно обратиться в банк за снижением, либо обратиться за рефинансированием в другом банке;

Вкладывать деньги в депозиты становится невыгодно в связи со снижением ставок;

Понизятся ставки по новым выпускам облигаций, а цены на старые выпуски подрастут;

Рост темпов бизнеса;

Повышается спрос населения на товары и услуги;

Повышается уровень инфляции;

Экономика раскачивается.

Инфляция – это непрерывный рост цен на товары и услуги в экономике. Определенный уровень инфляции полезен для экономики: она стимулирует бизнес достигать новых высот.

Для измерения показателя инфляции обычно используют индекс потребительских цен. Он показывает, как меняется стоимость набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, потребляемых средним домохозяйством, то есть стоимость потребительской корзины. Состав этой корзины каждый год определяет Росстат. По итогам 2021 года она подорожала на 8,4%.

КАК СНИЖЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ВЛИЯЕТ НА ЭКОНОМИКУ

Многие думают, что инфляция и подорожание цен – это плохо, а вот снижение цен (дефляция) – это хорошо. Но это не совсем так. Любая экономика строится на спросе и предложении. Представим, что в стране дефляция. Люди перестают покупать товары и услуги. Зачем? Ведь «завтра» будет еще дешевле. Таким образом, экономика замедляется.

А если падение цен продолжается, то при развивающейся дефляции начинают стагнировать производство и продажи, и экономика переходит в фазу «консервации». Помимо производственных процессов, страдает и финансовая система, так как людям становится невыгодно хранить деньги в банках, потому что стоимость денег и так увеличивается. Соответственно, население начинает изымать свои средства. Дефляция также отрицательно влияет на сферу кредитования. Население не берет кредиты, которые нужно будет отдавать деньгами, стоимость которых выше, чем стоимость денежных средств, взятых в долг. Вот поэтому дефляция считается сложным и деструктивным экономическим процессом, который вызывает понижение уровня жизни населения и глубокий кризис в экономике. Как раз понижение ключевой ставки – это один из способов по борьбе с дефляцией.

ЧТО ПРОИЗОШЛО ПОСЛЕ СНИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ДО 8%?

Решение регулятора однозначно открыло окно возможностей для российских заемщиков. Особенно это важно для ипотеки, где ставки, наконец, возвращаются к однозначному уровню. С учетом оживления деловой активности можно рассчитывать на рост продаж всех розничных кредитов минимум в 1,5 раза во втором полугодии 2022 года.

Наряду с ключевой ставкой участники рынка оценивают еще целый ряд параметров, на которые она влияет: баланс спроса и предложения на привлеченные и размещенные средства, конъюнктуру рынка розничного банкинга, рынка долговых ценных бумаг, рынка межбанковского кредитования, инфляционные ожидания и ряд других параметров, включая регуляторные требования.

Темп прироста цен на продовольствие снизился во всех федеральных округах. Основной вклад в замедление продовольственной инфляции внесло удешевление овощей и фруктов, чему способствовали рост объемов и снижение цен на импорт, а также насыщение рынка отечественной продукцией. Кроме того, замедлился рост цен на мясную и молочную продукцию при тенденции к дальнейшему увеличению объемов внутреннего производства.

Среди непродовольственных товаров меньшими темпами дорожали легковые автомобили, строительные материалы, бытовая техника и электроника. Это стало следствием продолжающейся коррекции спроса и укрепления рубля в последние месяцы. Цены на пиломатериалы снижались благодаря увеличению предложения на внутреннем рынке из-за экспортных ограничений.

Материал создан по информации Роскачества.