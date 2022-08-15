Могут ли пожары стать фактором политических изменений

Югра прошла через острую фазу лесных пожаров. В течение примерно недели она занимала первое место в России по площади, объятой огнем, но сейчас, благодаря работе пожарных и помощи дождей проблема миновала. Может ли этот фактор стать поводом для некоторых политических последствий? Это обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Мы говорим на этой неделе про интересные вещи. Интересные вещи, которые у нас сейчас происходят. Одна из самых базовых — это пожары. Лесные пожары Югру достаточно плотно охватили. Совсем недавно наш регион находился на 3-ем месте по этому показателю в России, потом перешел на 2-ое, и буквально в это время сместил Якутию по количеству и площади лесных пожаров. То есть горят десятки гектаров. Тушат их десятки единиц техники, тысячи людей привлечены ко всему этому процессу.

То есть процесс идет довольно мощно и даже Ксения Собчак обратила внимание на эти события и там опубликовала запись пожаров из-под Нягани, писала «Ой, какой ужас!». Собственно, каждый год у нас подобное происходит, примерно, плюс-минус. Давай обсудим, какие у всего этого могут быть последствия. Нас, конечно, больше всего интересуют последствия, в первую очередь, для наших городов. Там, на сколько их затянет смогом, не сгорят ли у нас все. И политические последствия о том, как подобные ситуации влияют на позиции регионального руководства в глазах федерального истеблишмента, который у нас курирует работу регионов. Давай про это дело поговорим.

Т.С.: Начну как раз с политики. Уверен: никаких политических последствий нынешних лесных пожаров в Югре не будет, потому что руководство страны занимает очень простую позицию по отношению к пожарам. Она выражается в том, что особенно с ними бороться не стоит. После пожаров будет дождь, все потушится естественным образом, а тут еще и определенная польза лесам от того, что выгорает какой-то участок, подлесок, и на этом месте будут расти прекрасные деревья. Я читаю очень много подобных комментариев федеральных спикеров: это и депутаты думы, и чиновники... Эта позиция достаточно четко заявлена, и никому ни на федеральном, ни на региональном уровне беспокоится по поводу политической карьеры в связи с пожарами в каком бы то не было регионе не стоит.

Д.Щ.: Но эта позиция — «ладно, погорит, дождики потушат, будет все в порядке» — все-таки в глазах наших обывателей выглядит больше как отговорка, типа «само пройдет». И коронавирус сам пройдет — ничего страшного, не переживайте. Это выглядит так, будто мы не доработали, ну и бог с ним: дождик доработает.

Т.С.: Ровно так и выглядит. Очень много пунктов из повестки обывателей: можно же снег не вывозить, он растает. Да? Можно лифты не ремонтировать. Все равно же у нас сейчас санкции и никаких лифтов новых у нас не будет.

Вообще, я не думаю, что у населения существует какой-то повышенный запрос к властям из-за пожаров. Ну смог, ну не нравится, ну дискомфортно. Население вяло формулирует свои претензии местным, региональным властям. Мы вообще можем вспомнить какие-либо примеры, когда та или иная общественная позиция была оформлена, заявлена и предъявлена властям — и была решена? Я не могу вспомнить.

В нашем регионе большинство повседневных, бытовых задач вполне успешно и квалифицированно решается. Жители Югры не знают, что такое несанкционированное, беспричинное отключение воды, что такое проблемы с подачей электричества, газа, других коммунальных услуг, типа вывоза мусора, чистки от снега тех же дворов и улиц. В общем-то, что еще надо простому обывателю? Он не хочет чувствовать смог в своих квартирах и своих дворах? На это власть спокойно ответит: это природная стихия, расходы на тушение лесных пожаров колоссальные. Они вымывают эти средства из бюджета. Эти средства мы направим с большей пользой для вас же, дорогие граждане. Так что, пересидите, потерпите.

Это политический аспект.

Д.Щ.: Если уж в некоторой степени выступать адвокатом дьявола, то до появления человека на этих территориях пожары были и они будут и после того, как человека не станет. Природа при этом прекрасно выживает, обновляется.

Т.С.: Так оно, в общем-то, и выглядит. Действительно, экономическая власть считает: в районах от Новосибирска и до Тихого океана проживает столько-то, площадь пожаров столько-то, такое-то количество населения попадает в прямую опасность под пожары, их надо эвакуировать, это понятно, а все остальное… Речь идет, действительно, о процентах очень слабо заселенных территорий, о процентах людей. Другое дело пожары, например, в где-то в Европе, где плотность населения кратно выше российской, где они случаются в тех же туристических зонах, от которых зависит региональный валовый продукт и если их не тушить и не бороться, то экономика того или иного региона или целого государства просто идет вниз. А в России этого нет. Есть пожар, нет его, большая или маленькая площадь горения — это никого не волнует, это никому не интересно, потому что экономического прямого ущерба не наблюдается, за исключением тех случаев, когда надо спасать, действительно, какое-то имущество, людей, в случае с Югрой, наверное, какие-то нефтяные промыслы. А так... Да, в любой момент молния может ударить в дерево и будет гореть лес. На самом деле, природа все спокойно переварит.

Здесь другой момент технический, связанный с человеческим присутствием во всей этой истории: насколько это уже систематическое, регулярное, сезонное бедствие в виде лесных пожаров в России, в Сибири, в Югре, в частности, усугубляется и таит в себе большую опасность, чем это было раньше, после того как несколько лет назад была проведена реформа лесных хозяйств в стране? Фактически были упразднены лесные хозяйства, лесничие, и за лесом у нас теперь никто не следит. Вот это, да, проблема, потому что как бы там природа сама себя там не обслуживала и не восстанавливалась после стихийных бедствий, влияние человека на нее колоссальное: мы в нее внедряемся, мы в ней живем и каким-то образом элементарно должны следить за тем лесом, который окружает наши города. Отсутствие службы лесничих, как мне кажется, приводит к тому, что лес, во-первых, помимо пожаров, еще варварски вырубается в тех местах, где его можно вывозить на экспорт. Кстати, ведь есть версия, что пожары в Восточной Сибири неслучайны. Таким образом списываются убытки из-за несанкционированной, контрабандной вырубки леса. На вопрос: «А что делать в этой ситуации?» — видимо, настанет время, когда придет момент, когда Россия вернется к системе лесничих, восстановит контроль за лесами, как было в Советском союзе.

Д.Щ.: Говоря о технологиях... Ведь сейчас прорабатывается вопрос работы беспилотников в лесах: дроны будут летать, патрулировать, легко находить пожары, как минимум. Находить незаконную вырубку, наверное, будет сложнее, но и это тоже, наверное, можно сделать. То есть технический прогресс, если, конечно, его плоды будут доступны подсанкционной России, может здесь сослужить очень добрую службу.

Т.С.: Весь вопрос в том, в какой позиции приоритеты власти находятся по отношению к проблеме лесов. Проблем, связанных с нашими природными ресурсами, кроме лесов, тоже достаточно. Например, в России огромная проблема с судоходством: у нас просто умирающее судоходство, у нас реки не чистятся уже десятилетиями… Много чего. А пожар — ну что ж, через месяц пойдут дожди, и пожар закончится, через десять лет на этом месте будет новый лес. То есть ни экологической катастрофы там нет. Если не горит город, не горит деревня, где надо эвакуировать людей, то люди месяц-два-три подышат смогом. Ничего страшного, не убудет. Это такая позиция. Она, можно сказать, циничная. Государство считает, что она прагматичная. И я боюсь, что даже возгласы, обнаружившей на карте страны Нягань Ксении Собчак никак не помогут в решении данной проблемы.

Д.Щ.: Ладно, что ж, будем завершать этот наш эпизод «О чем говорят». В следующем поговорим про еще один аспект необычный: существования наших соотечественников. Это про то, как они далеко выезжают на отпуск, как далеко у них удается выехать.