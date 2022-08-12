Юрист портала по поиску работы поделилась тонкостями трудоустройства несовершеннолетних

«Сын перешел в 9 класс и хочет устроится на работу. Может ли он уже работать и какие нюансы в трудоустройстве несовершеннолетнего?» – задает вопрос сургутянин Владимир Коваленко.

Отвечает эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева:

По российскому законодательству официально трудовой договор можно заключать с 14 лет. Однако для этого потребуется письменное согласие родителей (опекунов) и разрешение муниципального органа опеки. Исключение — работа в сфере киноиндустрии, театра, модельного бизнеса: сниматься в рекламе или сериалах могут даже дошкольники. Трудовой договор в этом случае подписывает за ребенка его законный представитель.

Намного меньше формальностей ждёт подростков, которым уже исполнилось 16, а также учащихся вечерних школ с 15-летнего возраста. С ними трудовой договор заключается на общих основаниях, как и со взрослыми соискателями.

Если подросток устраивается на работу впервые, то организация должна оформить несовершеннолетнему свидетельство государственного пенсионного страхования. Трудовую книжку оформлять не обязательно тем, кто трудоустраивается впервые. У таких работников сведения о трудовой деятельности будут формироваться электронно.

Сколько длиться рабочий день подростка? Все зависит от возраста:

— с 14 до 15 лет — четыре часа в день;

— с 15 до 16 лет — пять часов;

— с 16 до 18 лет — семь часов.

Также юным работникам положена сокращенная рабочая неделя:

— до 16 лет — не более 24 часов в неделю;

— с 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.

Есть еще несколько тонкостей, которые следует знать родителям при трудоустройстве несовершеннолетнего:

Работодатель не вправе устанавливать испытательный срок (ст. 70 ТК РФ).

Предлагаемая работа должна представлять собой легкий труд и не мешать учебе, а также не вредить здоровью и нравственному развитию. Запрещено использовать труд подростков в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами и материалами эротического содержания (ст. 63, 265 ТК РФ).

Все несовершеннолетние перед приемом на работу обязаны пройти предварительный обязательный медосмотр. Цель — выяснить, может ли подросток выполнять работу без нарушения процессов роста и развития, ухудшения состояния здоровья. В дальнейшем, до достижения 18-летнего возраста, медосмотры должны проводиться ежегодно за счет работодателя (ст. 69, 266 ТК РФ).

Нельзя привлекать подростков к работе: сверхурочной, в выходные и праздничные дни, в ночное время (с 22:00 до 6:00 утра, вне зависимости от того, вся смена приходится на этот временной промежуток или только ее часть). Также запрещено направлять их в служебные командировки. Исключения составляют работники творческих специальностей, а именно: средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков — тех, кто участвует в создании и/или исполнении произведений (ст. 268 ТК РФ).

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы (ст. 265 ТК РФ).

Подросток вправе распоряжаться своим заработком самостоятельно (ст. 26 ГК РФ).

Ежегодный оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних составляет 31 календарный день. Предоставляется в удобное для него время, не переносится на следующий год и не заменяется денежной компенсацией (ст. 267 ТК РФ). Если подросток учится, то еще ему положен дополнительный учебный отпуск во время сессии.

Расторжение трудового договора с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) допустимо только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 269 ТК РФ).

Нельзя заключить договор о полной материальной ответственности с несовершеннолетним. Он несет ее лишь в случаях, если ущерб причинен умышленно, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в результате совершения преступления или административного правонарушения (ст. 242 ТК РФ).

Очень вероятно, что подростку предложат работу без оформления по трудовому договору. Соглашаться на это – большой риск. Будьте внимательные, ведь при работе без договора недобросовестный работодатель может обмануть ребенка с оплатой.