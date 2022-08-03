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​Красьте по новой! // ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто и как в Сургуте реставрирует пешеходные ограждения

​Красьте по новой! // ФОТОРЕПОРТАЖ
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В администрации Сургута активно работают над вопросом благоустройства территорий. Пешеходным ограждениям уделяют сейчас особое внимание как никогда. Корреспондент siapress.ru посетил СГМУЭП «Горсвет» и узнал каким образом проходит реставрация старых конструкций и где уже можно наблюдать обновленные заборы в городе.

«Различные подрядчики, которые занимаются уборкой улиц, демонтажем ограждений, покраской, демонтируют ограждения и привозят их на территорию «Горсвет». Состояние ограждений довольно тяжелое, задача предприятия состоит в том, чтобы ограждения отреставрировать, окрасить и установить в тех местах, в которых нам указывает дорожная полиция. Ограждения приходят разного качества и разных моделей. Такой модели ограждения может быть более пяти видов. Каких-то может не хватать, мы их привариваем, устанавливаем, затем моделируем секцию, например из двух штук со столбами, вывозим на объект, устанавливаем, подкрашиваем места сварок соединений, после этого бетонируем», — отметил директор предприятия Станислав Кузнецов.

Сейчас на территории «Горсвет» почти 2000 таких пешеходных ограждений. Идет активная работа по установке конструкций, а некоторые из них мы уже можем наблюдать на участках Нефтеюганского шоссе, перекрестке улиц Бахилова и Бажова и на улице Мира.

Краска недолговечна. Причиной этому могут быть выхлопные газы, обработка дорожного покрытия. Поэтому лакокрасочного покрытия хватает на год и покраска конструкций необходима ежегодно.

Доля забракованных ограждений может достигать 30 процентов, а то и больше. Конструкции с «браком» сдают на переработку металлолома.

На предприятие поступают различные ограждения, в том числе с рисунками. Их обрезают, очищают старое лакокрасочное покрытие и после по-новому красят.


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Сегодня в 16:42, просмотров: 52, комментариев: 0
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