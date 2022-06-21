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Как подать документы в вуз онлайн? // ИНСТРУКЦИЯ

Через госуслуги можно подать документы в 974 вузов России

Как подать документы в вуз онлайн? // ИНСТРУКЦИЯ
Фото: https://unsplash.com, https://www.gosuslugi.ru

Накануне в российских вузах началась приемная кампания – 2022. Подать документы можно не только лично в образовательных университетах, но и через Госуслуги с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн». На сегодня к нему подключены 974 вуза и их филиала, в том числе 77 частных высших учебных заведений. Среди них и Сургутский государственный университет.

«Теперь сервис работает и для тех, кто поступает на внебюджет, а также целевые и льготные места бюджетного приема. Изменение статусов обновления конкурсных списков будет происходить в режиме реального времени — это важно для тех, кто подает заявления на несколько специальностей. Так они смогут следить за конкурсной ситуацией. Абитуриентам лишь понадобится подтвержденная учетная запись на Госуслугах», — рассказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Итак, как подать документы, не выходя из дома:

Заполните заявление на Госуслугах

  • Укажите, на базе какого образования собираетесь поступать;
  • Изучите основания, которые дают право на льготы при поступлении, и отметьте подходящие, если есть;
  • Выберите вузы, куда хотите подавать заявления, максимум – пять. В каждом можно будет выбрать до 10 направлений подготовки или специальностей, сколько именно – определяет вуз;
  • Укажите предметы ЕГЭ, чтобы подобрать конкурсные группы с подходящими вступительными испытаниями.
  • Укажите также свои индивидуальные достижения и загрузите подтверждающий документ. Например, диплом об участии в олимпиаде. Это даст дополнительные баллы при поступлении;
  • Выберите предметы внутренних вузовских испытаний, если собираетесь их сдавать;
  • Загрузите целевой договор, если планируете поступать в рамках целевой квоты;
  • Проверьте данные документа об образовании – они будут указаны в форме.

Также сервис предлагает и другие полезные функции.

Отправьте заявление и следите за уведомлениями от вузов

Вузы могут попросить заменить копии документов, которые плохо читаются, или прислать другие уведомления. Если вуз проводит вступительные или дополнительные вступительные испытания, на них нужно будет записаться.

Подайте согласие на зачисление в вуз

Отслеживайте своё место в конкурсных списках – по заявлениям, поданным онлайн, лично и почтой. Выберите вуз, в который подадите согласие на зачисление. При необходимости заявление можно отозвать и подать в другой вуз

Приносить в вуз оригинал документа об образовании не нужно. В конкурсных списках будет указано, что представлен электронный документ. Он даёт такие же права для участия в конкурсе, как и поданный оригинал.

Получите уведомление о зачислении в вуз

После того как вуз опубликует приказы о зачислении, вам придёт уведомление о результатах

Заключите договор на платное обучение, если необходимо

Если собираетесь учиться на платной основе, заключите с вузом договор онлайн.


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Сегодня в 11:14, просмотров: 97, комментариев: 0
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