Какие новые законы и правила вступают в силу в начале лета

Новый месяц – новые законы и правила, вступающие в силу. В июне это – индексация почти всего, усиление вертикали власти, перепись турагентов и болельщиков, а также новые штрафы за игры с огнем. Подробности – в обзоре siapress.ru.

Операция «Индексация»

Пожалуй, самым «народным» изменением, наступившим 1 июня, можно считать массовую индексацию почти всего, что можно – пенсий (для неработающих пенсионеров), прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Все – на 10 процентов (при условии, что пенсии уже индексировали на 8,6 процента).

Итого – средняя пенсия должна составить 19 360 рублей (+1 700 на каждого пенсионера). Это несколько улучшит финансовую составляющую для 35 млн человек.

Прожиточный минимум в среднем по стране вырастет до 13 919 рублей, но от региона к региону он будет разным. Хорошая новость для тех, кто получает различные пособия и выплаты – все они привязаны к прожиточному минимуму, а, значит, вырастут. Кстати, с 8 июня заработает система, по которой государство должно будет оповещать людей о том, что им полагается определенная социальная льгота или выплата.

МРОТ в России вырастет до 15 779 рублей в месяц. Это значит, что все, кто устроен по «минималке», должен будет получать немного больше. Также вырастут декретные и больничные выплаты. А конкретно государство как крупнейший работодатель в стране должно будет увеличить свои расходы по МРОТу и прожиточному минимуму на 420 млрд рублей.

Новая вертикаль

С 1 июня вступает в силу закон о системе публичной власти в России. Вообще для его полноценного включения в нашу политико-административную действительность потребуется несколько лет, так как реформа весьма крупная, но некоторые опции вступят в силу уже сейчас. Например, все руководители субъектов федерации должны называться или «губернатор», или «глава региона» (никаких «президентов», в общем). Унифицируются сроки у губернаторов и региональных парламентов – 5 лет.

Усиленную власть получат федералы – теперь назначать локальных министров в сферах, типа образования, здравоохранения, финансов и так далее, придется только по согласованию с профильными ведомствами из правительства России. Дальше все будет еще более жутко – например, страна лишится нескольких сотен малых администраций и нескольких тысяч депутатов. Но пока – вот так.

Смелое лечение

Для лечения детей от тяжелых заболеваний разрешат использовать препараты офф-лейбл – то есть не утвержденными официальными структурами лекарства. Перечень болезней, при которых будет позволена подобная практика, утвердит правительство России. И подобное лечение будет возможно только при полном информировании и согласии пациентов.

Выплаты с возвратом

Россияне, у которых банки списали за долги разовые социальные выплаты, начисленные до 1 мая 2022 года, могут подать заявку и вернуть эти деньги. Долг при этом, понятное дело, вырастет на соответствующую сумму. Но нужно торопиться – последний день по приему заявок на возврат этих денег – 1 июля.

Айтишникам – квартиры

С 1 июня начнет работать программа льготной ипотеки для IT-специалистов. Ставка по этому кредиту будет составлять 5 процентов. Для получения человек должен работать в компании, которая попала в соответствующий айтишный реестр (к слову, льгота будет распространяться на всех работников этих контор – хоть уборщиков). Также нужно быть в возрасте от 22 до 45 лет, а зарплата должна быть не менее 100 тысяч в месяц.

Права как паспорт

Водительские права с 29 июня получат статус документа, удостоверяющего личность в некоторых ситуациях. Например – при получении страховых, банковских, мобильных и почтовых услуг, а также при отправке или получении денежных переводов. Там, где дело касается серьезных процессов, типа банковских услуг, идентифицировать себя можно только при помощи паспорта.

Шарф, кепка и кричалка – вот мои документы

Попадать на стадионы для просмотра больших спортивных событий (преимущественно – футбол) можно будет только при наличии «паспорта болельщика». Получить его можно будет через «Госуслуги». Но в этом документе человеку могут отказать, если он отличился какими-нибудь бесчинствами на предыдущих мероприятиях.

Перепись турагентов

Все туристические агенты должны заявить себя в Единый федеральный реестр, который будет формироваться до 30 июня. Кто не запишется – потеряет право оказывать соответствующие услуги. Хорошая новость в том, что попасть в этот реестр можно бесплатно. А туристы смогут в любой момент, хоть с телефона, пойти и проверить, числится ли предлагающий им некие услуги турагент в официальном списке или нет.

Плата за огонь

Куда уж в новом месяце без новых штрафов. В начале пожароопасного сезона государство повышает в 15-20 раз финансовые взыскания за нарушения правил обращения с огнем в лесах. Для физлиц наказание составит 15-30 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 400 тысяч рублей. Самый максимум – на случай, если нарушение противопожарных правил приведет к распространению огня и нанесению вреда здоровью или даже смерти человека – 2 млн рублей.

Не стреляйте

Ужесточается законодательство в сфере оружия. Теперь покупать охотничье ружье можно не с 18, а с 21 года. Лицензию на обладание оружием не смогут получить люди с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Запрещены также любые модификации оружия.

Получить разрешение на обладание оружием можно будет после медобследования в государственных или муниципальных учреждениях, заключение будет оформляться как электронный документ с усиленной цифровой подписью.

Порядок в воздухе

С 5 июня экипажам самолетов будет разрешено использовать спецсредства в тех случаях, если пассажир разбушевался и угрожает другим людям или в принципе безопасности полета. Какие это будут средства – пока неизвестно, их перечень составит правительство. Принимать решение об их использовании будет командир воздушного судна.