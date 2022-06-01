16+
Логотип Сиапресс
USD  61,5750   EUR  64,9053  

Новости

Больше новостей
Вы следите за судьбой проекта НТЦ в Сургуте?
Комментировать
0
Строительство нового ж/д вокзала в ближайшие годы в Сургуте реально?
Комментировать
0
Вам понятна нынешняя пенсионная система с ее баллами и накопительной частью пенсии?
Комментировать
0
Каким должен быть размер индексации пенсий?
Комментировать
0
Снос ж/д вокзала в Сургуте — это...
Комментировать
0
Какое название для центральной площади Сургута вам нравится больше всего?
Комментировать
0
Больше опросов

​Индексация всем, и пусть никто не уйдет обиженным – и другие нововведения июня

Какие новые законы и правила вступают в силу в начале лета

​Индексация всем, и пусть никто не уйдет обиженным – и другие нововведения июня
Фото pixabay.com

Новый месяц – новые законы и правила, вступающие в силу. В июне это – индексация почти всего, усиление вертикали власти, перепись турагентов и болельщиков, а также новые штрафы за игры с огнем. Подробности – в обзоре siapress.ru.

Операция «Индексация»

Пожалуй, самым «народным» изменением, наступившим 1 июня, можно считать массовую индексацию почти всего, что можно – пенсий (для неработающих пенсионеров), прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Все – на 10 процентов (при условии, что пенсии уже индексировали на 8,6 процента).

Итого – средняя пенсия должна составить 19 360 рублей (+1 700 на каждого пенсионера). Это несколько улучшит финансовую составляющую для 35 млн человек.

Прожиточный минимум в среднем по стране вырастет до 13 919 рублей, но от региона к региону он будет разным. Хорошая новость для тех, кто получает различные пособия и выплаты – все они привязаны к прожиточному минимуму, а, значит, вырастут. Кстати, с 8 июня заработает система, по которой государство должно будет оповещать людей о том, что им полагается определенная социальная льгота или выплата.

МРОТ в России вырастет до 15 779 рублей в месяц. Это значит, что все, кто устроен по «минималке», должен будет получать немного больше. Также вырастут декретные и больничные выплаты. А конкретно государство как крупнейший работодатель в стране должно будет увеличить свои расходы по МРОТу и прожиточному минимуму на 420 млрд рублей.

Новая вертикаль

С 1 июня вступает в силу закон о системе публичной власти в России. Вообще для его полноценного включения в нашу политико-административную действительность потребуется несколько лет, так как реформа весьма крупная, но некоторые опции вступят в силу уже сейчас. Например, все руководители субъектов федерации должны называться или «губернатор», или «глава региона» (никаких «президентов», в общем). Унифицируются сроки у губернаторов и региональных парламентов – 5 лет.

Усиленную власть получат федералы – теперь назначать локальных министров в сферах, типа образования, здравоохранения, финансов и так далее, придется только по согласованию с профильными ведомствами из правительства России. Дальше все будет еще более жутко – например, страна лишится нескольких сотен малых администраций и нескольких тысяч депутатов. Но пока – вот так.

Смелое лечение

Для лечения детей от тяжелых заболеваний разрешат использовать препараты офф-лейбл – то есть не утвержденными официальными структурами лекарства. Перечень болезней, при которых будет позволена подобная практика, утвердит правительство России. И подобное лечение будет возможно только при полном информировании и согласии пациентов.

Выплаты с возвратом

Россияне, у которых банки списали за долги разовые социальные выплаты, начисленные до 1 мая 2022 года, могут подать заявку и вернуть эти деньги. Долг при этом, понятное дело, вырастет на соответствующую сумму. Но нужно торопиться – последний день по приему заявок на возврат этих денег – 1 июля.

Айтишникам – квартиры

С 1 июня начнет работать программа льготной ипотеки для IT-специалистов. Ставка по этому кредиту будет составлять 5 процентов. Для получения человек должен работать в компании, которая попала в соответствующий айтишный реестр (к слову, льгота будет распространяться на всех работников этих контор – хоть уборщиков). Также нужно быть в возрасте от 22 до 45 лет, а зарплата должна быть не менее 100 тысяч в месяц.

Права как паспорт

Водительские права с 29 июня получат статус документа, удостоверяющего личность в некоторых ситуациях. Например – при получении страховых, банковских, мобильных и почтовых услуг, а также при отправке или получении денежных переводов. Там, где дело касается серьезных процессов, типа банковских услуг, идентифицировать себя можно только при помощи паспорта.

Шарф, кепка и кричалка – вот мои документы

Попадать на стадионы для просмотра больших спортивных событий (преимущественно – футбол) можно будет только при наличии «паспорта болельщика». Получить его можно будет через «Госуслуги». Но в этом документе человеку могут отказать, если он отличился какими-нибудь бесчинствами на предыдущих мероприятиях.

Перепись турагентов

Все туристические агенты должны заявить себя в Единый федеральный реестр, который будет формироваться до 30 июня. Кто не запишется – потеряет право оказывать соответствующие услуги. Хорошая новость в том, что попасть в этот реестр можно бесплатно. А туристы смогут в любой момент, хоть с телефона, пойти и проверить, числится ли предлагающий им некие услуги турагент в официальном списке или нет.

Плата за огонь

Куда уж в новом месяце без новых штрафов. В начале пожароопасного сезона государство повышает в 15-20 раз финансовые взыскания за нарушения правил обращения с огнем в лесах. Для физлиц наказание составит 15-30 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 400 тысяч рублей. Самый максимум – на случай, если нарушение противопожарных правил приведет к распространению огня и нанесению вреда здоровью или даже смерти человека – 2 млн рублей.

Не стреляйте

Ужесточается законодательство в сфере оружия. Теперь покупать охотничье ружье можно не с 18, а с 21 года. Лицензию на обладание оружием не смогут получить люди с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Запрещены также любые модификации оружия.

Получить разрешение на обладание оружием можно будет после медобследования в государственных или муниципальных учреждениях, заключение будет оформляться как электронный документ с усиленной цифровой подписью.

Порядок в воздухе

С 5 июня экипажам самолетов будет разрешено использовать спецсредства в тех случаях, если пассажир разбушевался и угрожает другим людям или в принципе безопасности полета. Какие это будут средства – пока неизвестно, их перечень составит правительство. Принимать решение об их использовании будет командир воздушного судна.


нравится (4) не нравится (0)
01 июня в 07:43, просмотров: 1024, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутянам запретили купаться в городских водоемах, а отдохнуть на берегу разрешили 791
  2. ​СМИ: в Нягани в квартире нашли гранату, жильцов дома эвакуировали 727
  3. ​Снос ж/д вокзала в Сургуте — исторический вандализм 643
  4. ​Ветер в Сургуте не утихнет 604
  5. ​Реновация Саймы – тревожные звоночки. Площадка «Ботаника» 578
  6. ​Раскрытие детских талантов обсудила Наталья Комарова с югорчанами 559
  7. Очередной рыбак утонул в ХМАО 554
  8. ​«Русские Витязи» попытаются удивить сургутян снова 495
  9. Югорским выпускникам пригрозили уголовной ответственностью 482
  10. Югорчанке грозит штраф за нападение на пенсионера 464
  1. Лужайки кончились 3356
  2. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 3202
  3. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 2539
  4. ​Сбербанк впервые запустил ипотечную программу без первоначального взноса 2367
  5. Старики и дети 2331
  6. Семь сургутян стали жертвами лжемогильщиков 2117
  7. Покусавшие югорчан клещи оказались заражены энцефалитом и эрлихиозом 1823
  8. На югорчанина с «Пауком» завели уголовное дело 1772
  9. ​Автомобиль со знаком Z остался без стекла в Сургуте 1703
  10. «Человечество научилось бороться с гриппом при помощи вакцинации, то же самое будет с коронавирусом» 1659
  1. Имя им — легион 9680
  2. «Люди, у которых кто-то из близких страдал расстройством пищевого поведения, имеют риск заболеть выше в 10 раз» 8680
  3. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 5861
  4. ​Из адидаса в абибас 5068
  5. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 4937
  6. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 3837
  7. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 3807
  8. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 3715
  9. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3392
  10. Лужайки кончились 3356

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика