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Как уйти на кредитные каникулы? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Специалисты портала объясняем.рф. рассказали, как оформить кредитные каникулы в 2022 году

Как уйти на кредитные каникулы? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: pixabay.com

«Я приобрел автомобиль в кредит в прошлом году, а сейчас так вышло, что я потерял работу. Могу ли я уйти на кредитные каникулы и на каких условиях?» – спрашивает читатель siapress.ru Вячеслав Мильянов.

О том, как воспользоваться кредитными каникулами – отвечает информационный портал правительства об актуальных вопросах граждан объясняем.рф.

Если у вас ипотека, автокредит или кредитная карта, но платить сейчас тяжело, — вы можете уйти на кредитные каникулы. То есть уменьшить или перенести платежи на срок до 6 месяцев

На сегодняшний день существуют следующие условия для отсрочки платежа:

  • Договор на кредит оформлен до 1 марта 2022 года;
  • Ваш доход меньше минимум на 30%, чем в прошлом месяце;
  • Вы не находитесь на ипотечных каникулах.

    • Как оформить кредитные каникулы?

    1. Подайте в банк заявление и документы, которые подтверждают снижение дохода. Например, справку о доходах или о признании безработным. Подать заявление нужно до 30 сентября 2022 года.

    2. Дождитесь ответа от банка. Срок рассмотрения заявления — пять дней.

    Как работают кредитные каникулы?

    Льготный период длится от одного до шести месяцев. В это время банк не может начислять пени, штрафы или требовать внести платеж. Во время каникул продолжают начисляться проценты по кредиту. Когда отсрочка закончится — график выплат увеличится. Прервать каникулы и погасить кредит можно в любой момент.


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    Сегодня в 19:22, просмотров: 51, комментариев: 0

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