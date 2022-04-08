Эксперты Роскачества учат покупать технику и электронику с рук

«Техника дорожает, поэтому я планирую приобрести себе телефон на «Авито» или на другом сервисе для покупок вещей с рук. Как не нарваться на мошенников?» – спрашивает читательница siapress.ru Кристина Ушакова.

О том, как вычислить мошенников, а также как проверить устройство перед покупкой – отвечают эксперты Роскачества.

Первоначальный отсев подозрительных и сомнительных предложений по продаже электроники и техники можно произвести уже на этапе фильтрации объявлений. Для этого достаточно придерживаться простых правил.

1) Проверьте профиль продавца. Если пользователь зарегистрировался несколько дней назад, не имеет отзывов и продает гаджет по подозрительно низкой цене, есть большой шанс наткнуться на мошенника. Изучите отзывы о продавце.

2) Изучите фото предлагаемого товара. Желательно, чтобы фотографии были «живые», то есть сделанные самим продавцом в жилом помещении. Если вы видите стоковые фото или набор разных фотографий из обзоров, то вполне вероятно, что у продавца даже нет этого устройства, и он просто мошенник. Если на фото не видно важной детали, просите сделать дополнительные снимки и выслать вам. Честные продавцы всегда пойдут навстречу.

3) Запросите техническую информацию о гаджете. Например, для устройств Apple это серийный номер и номер IMEI. Их можно заранее проверить по базам данных и убедиться, что продаваемый гаджет соответствует заявленным характеристикам. Если что-то не сходится, то это повод отказаться от покупки устройства.

4) Заранее изучите, как выглядит желаемое устройство. Если вы нацелены на определенную модель, посмотрите, как она выглядит. Если вы не представляете, что собой представляет желаемый гаджет, то мошеннику будет очень легко вместо оригинала подсунуть вам китайскую подделку или схожую модель.

Как проверить устройство перед покупкой?

Для электроники и крупной техники правила будет немного отличаться, поэтому расскажем про каждый тип отдельно.

Электроника

Осмотр электронного устройства – дело кропотливое и требующее времени. Если вам предлагают осмотреть дорогой телефон в плохо освещенном подъезде и постоянно торопят, это повод насторожиться.

1) Попросите продавца полостью зарядить устройство и подготовить его к работе. Если продавец привез разряженный планшет, вы не сможете его полноценно проверить. Проверьте, чтобы на гаджете были удалены все предыдущие аккаунты и учетные записи. Если у устройства есть чек и оригинальная коробка, это дополнительный бонус: это гарантия того, что гаджет не краденый.

2) Составьте список элементов, которые вы должны проверить. Для каждого типа это будет свой набор. Для смартфона это могут быть зарядка, GPS, Wi-Fi, слоты для SIM-карт, камеры, тачскрин и т.д. Не стесняйтесь проверять все. Пропущенный модуль камеры может впоследствии оказаться нерабочим.

3) Проверьте гаджет визуально. Если продавец сказал, что ноутбук никогда не был в ремонте, а у него сорваны спайки, значит, вас обманывают. Любые сколы, люфты, зазоры должны вас насторожить.

Все эти правила касаются и заказа электроники через доставку. Покупателю дается время испробовать заказанный гаджет и проверить его работоспособность.

Бытовая техника

С бытовой техникой ситуация иная: из-за габаритов вам нужно будет ехать за ней к продавцу. Но это не значит, что ее не нужно проверять.

1) Попросите продавца заранее подготовить прибор. Например, включить в сеть холодильник или стиральную машину. С любым устройством можно провести ряд коротких операций, которые могут выявить отклонения. Честный продавец пойдет навстречу и позволит протестировать прибор.

2) Визуально проверяйте технику. Даже легкий просмотр позволит определить трещины, сколы, «глюки» в управлении, следы ремонта. Если нашли что-то подозрительное, отказывайтесь от покупки. Прибор может быть уже на пределе срока использования. Если прибор барахлит при проверке, не думайте, что он позже начнет работать исправно.

3) Попросите у продавца чек. Так вы сможете определить, какое время прибор был в эксплуатации. У всех видов техники есть разный ресурс: если устройство было куплено 10 лет назад и активно использовалось все это время, то вы рискуете купить прибор, которого хватит всего на месяц-другой до окончательной поломки.