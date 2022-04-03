Глава Сургута поблагодарил спонсоров проекта подсветки моста на улице Аэрофлотской

Первый этап создания архитектурно-художественного освещения улицы Аэрофлотской завершен. Причем, раньше предполагаемого срока на целых полгода. Речь идет о транспортной развязке в районе ТРЦ «Аура». Эстакаду подсветили с двух сторон, оформили опоры, а саму дорогу украсили 23 консолями: теперь въезд в город освещают сине-бело-оранжевые переливы.

Всего на объекте установили 23 световых консоли и более 700 светильников

Проект разработала компания ООО «Среда Комфорта» в рамках трёхстороннего соглашения с администрацией города. Реализовали его полностью за спонсорские средства 11 компаний.

«Очень приятно, что есть компании, которые неравнодушны к нашему городу. Они помогают сделать Сургут еще комфортнее и красивее как для его жителей, так и для гостей, – рассказал «СИА-ПРЕСС» генеральный директор компании «Среда Комфорта» Андрей Матыцин. – Транспортная развязка на пересечении Нефтеюганского шоссе и улицы Аэрофлотской входит в общую концепцию освещения города. Наш проект – это один из значительных кирпичиков светового каркаса всего города, некие въездные ворота».

Напоминаем, финансовыми спонсорами проекта выступили следующие компании: ООО «Группа компаний «Сибпромстрой», ООО «Брусника», ООО «Восток Моторс Юг», ООО «Строительная компания «ЮВиС», ООО «Запсибснабкомплект», ООО «Специализированный застройщик «Лидер», АО «Компания МТА», АО «Сургутнефтегазбанк», ООО «Сургутские городские электрические сети», Благотворительный Фонд «Траектория Надежды», ИП Юсифов В.М.

«Наша строительная компания вложила определенный капитал в проект для того, чтобы Сургут с каждым днем становился еще светлее, привлекательнее и красивее. Руководство «ЮВиС» готово в дальнейшем участвовать в проектах подобного плана, а также в благоустройстве города. Надеюсь, мы все станем примером для остальных компаний», – отметил заместитель главного инженера строительной компании «ЮВиС» Антон Суворов.

Спонсоры активно отреагировали на предложение украсить транспортную развязку на Аэрофлотской. Именно благодаря их финансированию и неравнодушию проект так быстро воплотился в жизнь, а горожане получили яркий и современный въезд в Сургут.

«Мы частично профинансировали работы по созданию архитектурно-художественного освещения развязки, поскольку чувствуем ответственность за территорию, на которой работаем. Мы активно участвуем и будем участвовать в диалоге с властью по вопросам формирования комфортной среды и привлекательного облика городов присутствия», – подчеркнул руководитель проекта ООО «Брусника» в Сургуте Константин Боган.

Изначально стоимость всех работ составляла 21,5 миллионов рублей, однако компания подрядчика с помощью оптимизации процесса сократила ее до 19,5 миллионов рублей. К тому же, объект сдали раньше срока, и поэтому санкционные ограничения и рост курса валют не коснулись подрядчика. «Последние 15 лет я занимался художественным освещением Сургута, поэтому «Среда Комфорта» привлекла меня курировать данный проект. Перед нашей сформировавшейся командой стояла задача профессионально включиться в процесс, чтобы картинка соответствовала действительности. Далее – непосредственно работа со спонсорами. Завершить работы планировалось в ноябре, но, как чувствовали, процесс ускорили, и город получил подсветку на полгода раньше», – поделился независимый куратор проекта – эксперт и общественник Рустем Юсупов.

Компания ООО «Среда Комфорта» оперативно реагирует на обратную связь от горожан. Так, в период тестовой работы подсветки автолюбители жаловались на ослепляющий эффект. После этого на мосту установили 18 противоослепляющих экранов, которые полностью исключили недочет.

Глава Сургута Андрей Филатов встретился с участниками проекта и поблагодарил их за вклад в развитие города: «Для нас это важное событие. Я хочу поблагодарить всех спонсоров, которые приняли участие в проекте по благоустройству города. Жители должны знать этих людей. Своим делом они показали, что уважают и любят Сургут». Градоначальник также отметил, что этот проект дал старт оформлению всей улицы Аэрофлотской вплоть до аэропорта.

В летний период на мостовом сооружении займутся освещением арки – она станет фишкой всего проекта. Светильники будут крепиться с помощью промышленных магнитов, чтобы не повредить саму конструкцию.

В дальнейшем на семикилометровом участке улицы Аэрофлотской будет выполнено архитектурное освещение в едином стиле.