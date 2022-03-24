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Как получить электронный чек? // ИНСТРУКЦИЯ

Электронный чек можно получить вместо бумажного на кассе магазина

Как получить электронный чек? // ИНСТРУКЦИЯ
pexels.com

Федеральная антимонопольная служба разрешила магазинам выдавать не бумажные, а электронные чеки. Поэтому многие начинают переходить на более современную и экологичную систему документации покупок. О том, как получить электронный чек и на что обратить внимание – рассказали эксперты Роскачества.

Как работают электронные чеки?

До недавнего времени отсутствие кассовых лент и отказ выдать бумажный чек грозили бизнесу штрафом до 10 тысяч рублей. Теперь, как заявила Федеральная антимонопольная служба, в отдельных случаях пользователи контрольно-кассовой техники привлекаться к ответственности не будут. Однако покупатель должен быть согласен на получение электронного чека через сервис «Мои чеки онлайн».

При любых расчетах продавец формирует в специальной программе электронный чек. Он записывается на фискальный накопитель и направляется на номер телефона или электронную почту покупателя – все чеки можно хранить и использовать. Эта система одинаково работает в случае наличных и безналичных расчетов.

Электронный чек по своему статусу полностью приравнивается к бумажному. Его используют, чтобы вернуть подоходный налог или вернуть не подошедший либо бракованный товар. Даже без электронного чека при оплате картой операция фиксируется банковской системой. Документ, подтверждающий это, может служить доказательством покупки, если чека нет.

Как получить электронный чек?

Перед тем, как вносить деньги, необходимо продиктовать кассиру (указать в специальной форме на сайте) свои контактные данные: номер сотового телефона или электронную почту. Сделать это необходимо до того, как касса сформирует чек.

При получении чека оператор фискальных данных считает контактную информацию и отправит по указанному телефону или почте электронный чек. Никакие дополнительные действия не требуются. Обращаем внимание, что документ о покупке должен содержать полный набор реквизитов в соответствии с 54 ФЗ РФ.


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Сегодня в 16:40, просмотров: 44, комментариев: 0

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