​Ипотечные ставки по госпрограмме на новостройки выросли с 7 до 12%, но остались и «докризисные» предложения

С 7 апреля вступили в силу новые условия по льготной ипотеке на новостройки. Ставка выросла до 12%, но выросла и максимальная сумма, которую банк одобрит заемщику — в регионах до6 млн. Обсудили вместе с экспертом компании «Этажи» по ипотечному рынку плюсы и минусы такого решения и то, какие программы еще доступны по старым правилам.

Ипотека с господдержкой: плюсы и минусы

Максимальная сумма кредита стала больше — а значит, покупатели могут позволить себе квартиру в новостройке с большим метражом, большей комнатности или с лучшими условиями. Минимальный первоначальный взнос при этом остался прежним — 15%, отметила Лилия Петухова, руководитель ипотечного департамента компании «Этажи».

Ставка выросла, но если сравнивать 12% по господдержке и 20% по обычным ставкам — экономия будет ощутимой. На ежемесячном платеже вы будете экономить 4,5 — 6,5 тысяч с каждого взятого в кредит миллиона (в зависимости от срока). То есть при кредите в 6 млн сроком на 15 лет платеж по льготной ипотеке будет ниже на 33 тысячи!

«Около половины покупателей новостроек — это семьи, улучшающие жилищные условия, расширяющие жилплощадь. Ранее для получения льготной ставки нужно было “влезть” в лимит и сначала продать свою недвижимость, переехать в съемное жилье в ожидании готового объекта. Да, платеж был меньше, но к нему прибавлялись расходы на аренду и хлопоты. Сейчас благодаря лимиту в 6 млн есть возможность внести минимальный первоначальный взнос и не продавать в собственную квартиру в моменте, а дождаться сдачи дома», — комментирует Лилия Петухова.

Семейная ипотека — старые правила

Для Сургута актуальна и вторая льготная программа — «Семейная ипотека». Размер займа — 6 млн, ставка — 6%. Ключевые условия: дата рождения ребенка должна укладываться в срок с 1 января 2018 года, либо если в семье есть ребенок до 18 лет с инвалидностью или ограниченными возможностями.

«В рамках “Семейной ипотеки” есть акционные предложения по ряду объектов с дополнительной скидкой на ставку. Благодаря им можно уменьшить ставку до ввода дома в эксплуатацию либо на весь срок кредита. Например, до 1 апреля средняя одобряемая ставка по “Семейной ипотеке” была всего 5%. Однако по этой программе тоже происходят изменения. Банки уже актуализировали ставки по данной программе, увеличив их на 0,5-1%. Если покупатель подходит под льготную категорию “Семейной ипотеки”, то она будет выгоднее; остальные покупатели могут выбрать только "Господдержку". Но для многих есть хорошие перспективы по дальнейшему переходу на семейную программу, так как она предусматривает рефинансирование. То есть если в семье появляется ребенок, можно будет рефинансировать кредит и уменьшить ставку в два раза», — отмечает Лилия.

Также в рамках этой программы можно получить займ на покупку готового частного дома или земельного участка с дальнейшим строительством жилья. Эксперт уточняет: возводить дом должны компании или ИП по договору подряда, а покупка готового объекта осложняется тем, что не все коттеджи подходят под условия программы, но подходящий объект может находиться в соседнем регионе.

Кратко: другие льготные ипотечные программы

Дальневосточная ипотека. Ставка — 2%, распространяется не только на новостройки, частные дома, но и на вторичную недвижимость. Однако купить жилье можно исключительно в ДФО.Сейчас в Сургуте есть межрегиональные сделки и оформить жилье в другом регионе в ипотеку легко, но Дальневосточное направление популярностью не пользуется.

Сельская ипотека. Ставка — 3%. Эта программа распространяется на сельские территории и агломерации. Купить можно готовое жилье, квартиру в строящемся доме, а также земельный участки для ИЖС и построить частный дом силами подрядчика.

«Буквально 7 апреля Правительство России продлило программу льготной сельской ипотеки и выделило дополнительно 7 млрд рублей», — рассказала Петухова.