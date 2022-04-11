16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8501   EUR  81,7064  

Новости

Больше новостей
В случае блокировки YouTube вы...
Комментировать
0
Вы используете VPN?
Комментировать
0
Вы следите за новостями о коронавирусе?
Комментировать
0
Вы почувствовали на себе дефицит товаров?
Комментировать
0
Больше опросов

Ставки сделаны: какие выгодные ипотечные программы остались на рынке

​Ипотечные ставки по госпрограмме на новостройки выросли с 7 до 12%, но остались и «докризисные» предложения

Ставки сделаны: какие выгодные ипотечные программы остались на рынке
Фото: Этажи

С 7 апреля вступили в силу новые условия по льготной ипотеке на новостройки. Ставка выросла до 12%, но выросла и максимальная сумма, которую банк одобрит заемщику — в регионах до6 млн. Обсудили вместе с экспертом компании «Этажи» по ипотечному рынку плюсы и минусы такого решения и то, какие программы еще доступны по старым правилам.

Ипотека с господдержкой: плюсы и минусы

Максимальная сумма кредита стала больше — а значит, покупатели могут позволить себе квартиру в новостройке с большим метражом, большей комнатности или с лучшими условиями. Минимальный первоначальный взнос при этом остался прежним — 15%, отметила Лилия Петухова, руководитель ипотечного департамента компании «Этажи».

Ставка выросла, но если сравнивать 12% по господдержке и 20% по обычным ставкам — экономия будет ощутимой. На ежемесячном платеже вы будете экономить 4,5 — 6,5 тысяч с каждого взятого в кредит миллиона (в зависимости от срока). То есть при кредите в 6 млн сроком на 15 лет платеж по льготной ипотеке будет ниже на 33 тысячи!

«Около половины покупателей новостроек — это семьи, улучшающие жилищные условия, расширяющие жилплощадь. Ранее для получения льготной ставки нужно было “влезть” в лимит и сначала продать свою недвижимость, переехать в съемное жилье в ожидании готового объекта. Да, платеж был меньше, но к нему прибавлялись расходы на аренду и хлопоты. Сейчас благодаря лимиту в 6 млн есть возможность внести минимальный первоначальный взнос и не продавать в собственную квартиру в моменте, а дождаться сдачи дома», — комментирует Лилия Петухова.

Семейная ипотека — старые правила

Для Сургута актуальна и вторая льготная программа — «Семейная ипотека». Размер займа — 6 млн, ставка — 6%. Ключевые условия: дата рождения ребенка должна укладываться в срок с 1 января 2018 года, либо если в семье есть ребенок до 18 лет с инвалидностью или ограниченными возможностями.

«В рамках “Семейной ипотеки” есть акционные предложения по ряду объектов с дополнительной скидкой на ставку. Благодаря им можно уменьшить ставку до ввода дома в эксплуатацию либо на весь срок кредита. Например, до 1 апреля средняя одобряемая ставка по “Семейной ипотеке” была всего 5%. Однако по этой программе тоже происходят изменения. Банки уже актуализировали ставки по данной программе, увеличив их на 0,5-1%. Если покупатель подходит под льготную категорию “Семейной ипотеки”, то она будет выгоднее; остальные покупатели могут выбрать только "Господдержку". Но для многих есть хорошие перспективы по дальнейшему переходу на семейную программу, так как она предусматривает рефинансирование. То есть если в семье появляется ребенок, можно будет рефинансировать кредит и уменьшить ставку в два раза», — отмечает Лилия.

Также в рамках этой программы можно получить займ на покупку готового частного дома или земельного участка с дальнейшим строительством жилья. Эксперт уточняет: возводить дом должны компании или ИП по договору подряда, а покупка готового объекта осложняется тем, что не все коттеджи подходят под условия программы, но подходящий объект может находиться в соседнем регионе.

Кратко: другие льготные ипотечные программы

Дальневосточная ипотека. Ставка — 2%, распространяется не только на новостройки, частные дома, но и на вторичную недвижимость. Однако купить жилье можно исключительно в ДФО.Сейчас в Сургуте есть межрегиональные сделки и оформить жилье в другом регионе в ипотеку легко, но Дальневосточное направление популярностью не пользуется.

Сельская ипотека. Ставка — 3%. Эта программа распространяется на сельские территории и агломерации. Купить можно готовое жилье, квартиру в строящемся доме, а также земельный участки для ИЖС и построить частный дом силами подрядчика.

«Буквально 7 апреля Правительство России продлило программу льготной сельской ипотеки и выделило дополнительно 7 млрд рублей», — рассказала Петухова.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 18:00, просмотров: 58, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Нижневартовске молодой человек сорвался с балкона и разбился 1252
  2. ​Югра собрала тысячи людей со всей России на очередной «Лыжный марафон» 651
  3. ​Отвалятся 439
  4. ​Россия открыла авиасообщение с 52 странами, но сможем ли мы летать? 350
  5. Сургутянина осудят за продажу контрафактного алкоголя 346
  6. 20-летний югорчанин отправится в психлечебницу после двойного убийства 326
  7. ​Югра демонстрирует высокую дисциплину в кредитном вопросе 313
  8. Сургут сохраняет лидерские позиции по заболеваемости ковидом 303
  9. Суд в ХМАО дисквалифицировал гендиректора «Негуснефти» за долги перед подчиненными 296
  10. В Москве арестовали экс-работника «Ростеха» по делу о мошенничестве с больницей Нижневартовска 289
  1. ​Развязка сияет, что дальше? 4222
  2. В Тюменской области на трассе заметили розового фламинго 1977
  3. Уволился югорский чиновник, сбивший женщину на пешеходном переходе 1859
  4. ​Потребление и разум 1782
  5. Второклассники сургутской школы «Перспектива» переехали в новый корпус 1772
  6. «Не напрасно в край сургутский геолог шагает…» 1771
  7. В Сургуте столкнулись три автомобиля – погибла женщина-водитель 1573
  8. ​Югорчанин попался при попытке вывезти за границу свыше полутора миллиона рублей 1531
  9. ​Евросоюз включил в новый санкционный список главу «Сургутнефтегаза» Богданова 1388
  10. В Сургуте устранили обвал грунта на разделительной полосе 1370
  1. Потребительские патриоты 6041
  2. ​«А мы будем!..» 5825
  3. ​Переобулись 5689
  4. ​Испанский стыд 5238
  5. ​Здравствуй, здравый смысл? 4999
  6. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 4792
  7. Сергей Юнганс: «Мы сами формируем того зрителя, который в будущем полюбит классическую музыку, оперу, балет…» 4687
  8. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 4532
  9. ​Контакт с реальностью 4304
  10. ​Развязка сияет, что дальше? 4222

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика