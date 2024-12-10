К 45-летию со дня открытия Сургутского музея истории народного образования

У каждого человека в городе есть точка притяжения, место силы, где он отдыхает душой и заряжается энергией. Лично для меня это сургутский музей истории народного образования. Стоит оказаться в его стенах, и прошлое оживает, возвышаясь над временем. Подхожу, беру горн, навеваю пилотку и галстук - и вот я снова пионерка, шагающая впереди отряда на торжественную линейку. Сбор закончен, горн отправляется на свое место в пионерский уголок, а я сажусь за парту, открываю учебник и складывается ощущение, что в кабинет вот-вот зайдет мой любимый учитель и классный руководитель Нина Петровна Маковецкая. Но…клацанье клавиатуры компьютера Евгения Горбачева возвращает меня в реальность и в открытую дверь заходит не менее уважаемый педагог - хранитель уникальных ценностей, почетный работник общего образования Антонина Ивановна Маслакова. Вот уже 30 лет она бессменно возглавляет музей истории народного образования в Сургуте, один из значимых в нашем крае.

На интерактивной экспозиции дозволено примерить пионерские атрибуты на себя и даже погорнить

Встреча друзей Сургутского музея истории народного образования 15 декабря 2022 года

Изначально музей народного образования был создан как центр социальной памяти просвещения и образования Сургута и Сургутского района. Торжественное открытие его состоялось 9 декабря 1979 года в городском Доме пионеров. Кстати, потребность в его создании назревала уже давно и вплотную связана с именем Флегонта Яковлевича Показаньева, составившего в 1957 году летопись по народному образованию Сургута и Сургутского района. Также в основу музейного фонда легли личные архивы учителей.

В музее организована выставка по разным тематическим направлениям, представлены гении образовательной структуры нашего города, чей труд способствовал становлению и развитию Сургута как центра культуры в Сибири

В настоящее время музей располагает множеством бесценных раритетов. «За минувшие три десятка лет наработан колоссальный пласт музейного дела, - рассказывает Антонина Ивановна. - Это учет и хранение экспонатов, сбор исторических документов и материалов, организация и проведение встреч с интересными людьми, театрализованные мероприятия и акции. Наиболее яркими и плодотворными были встречи с ветеранами войны и труда.

Музей тесно сотрудничает с местными литературными обществами, патриотическими клубами, принимает активное участие в организации юбилейных встреч выпускников, проводится научно-исследовательская работа об учителях и учениках сургутских школ. Немало работаем через тематические экскурсии, викторины, познавательные документальные кинохроники».

За минувшую пятилетку (2019-2024) сотрудники музея (а их всего двое!) подготовили к публикации в СМИ 36 информаций, в том числе 20 в альманахе «Вдохновение». По материалам СМИНО представлено шесть статей в печатных изданиях, десять – на сайте «Одноклассники».

Сергей Кондаков в СМИНО на встрече сургутских выпускников 1974 года. Ныне директор «ООО Строительно-финансовой компании Сургутгазстрой», он не однократно оказывал музею спонсорскую помощь, как депутат городской Думы

Музей участвовал в 50 различных мероприятиях, конкурсах, конференциях, в том числе дважды во Всероссийских научно-практических чтениях, посвященных 90-летию и 95-летию со дня рождения Ивана Захарова. Только в октябре текущего года Антонина Ивановна Маслакова представила на торжественных мероприятиях в городском архиве три ярких презентации, посвященные Почетным гражданам Сургута, общественным деятелям Ивану Прокопьевичу Захарову и Андрею Николаевичу Сибирцеву, журналисту и краеведу Галине Владимировне Кондряковой.

В мае 2024 года хранитель музейных предметов Антонина Маслакова удостоена Знака «За заслуги перед городом»

Работа музея оценена многочисленными благодарственными письмами, дипломами, почетными грамотами. 21 мая 2024 года Антонина Ивановна Маслакова удостоена высокой заслуженной награды - Знака «За заслуги перед городом».

Многочисленные слова благодарности и восхищения бесценным трудом работников музея находим в книге отзывов. Вот лишь некоторые из них.

«Сам факт, что учителям воздан музей как памятник подвижникам, историчен и значителен. «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей». Мо-лод-цы, сургутчане! Спасибо за память к первопроходцам, за уважение к профессии, равные которой может быть и есть, выше нет ни одной!!»

Шмаков С.А., доктор педагогических наук, профессор, академик, 03.12.1998 г.

«Город Сургут может гордиться музеем народного образования. Здесь сосредоточена культура, распространение знаний по всему Сургутскому северу. Здесь сама история поколений подвижников-учителей. Спасибо создателем музея».

Захаров И.П., журналист, краевед, почетный гражданин Сургута, 15.05. 1999 г.

«С искренним волнением знакомлюсь с экспонатами уникального нашего Сургутского музея. Какие лица, какие глаза, какое высокое истинное человеческое достоинство! Это глаза эпохи. Эпохи великой и исторической. Ее свинцовую тяжесть вынесли на своих плечах эти люди, которые смотрят на нас с фотографий. Были ли напрасными их страдания, их жизненные усилия и яркий свет души? На этот нелегкий вопрос отвечать поколению нынешних хозяев жизни. Пусть в их сегодняшних делах сохранится память о тех, кто обихаживал эту землю до них. Не сомневаюсь, что в этом поможет им наш музей».

Дворяшин Ю.А., доктор филологических наук, профессор, 09.12.1999 г.

«Трудно описать и объяснить словами все то восхищение музеем! Очень интересно и красиво устроено все в, хоть и маленькой, но очень важной и познавательной комнате! Удивительно, но сколько труда и заботы вложено в эту экспозицию. Большое спасибо организаторам и сотрудникам музея!»

Представители 8 Б класса гимназии № 3, 13.12.2000 г.

«Хочу выразить искренне восхищение работой музея истории образования. Побывав первый раз в музее в декабре, я увидела стопки аккуратно и достойно хранящихся документов, но не было никакой надежды на то, что выставить эти ценные материалы в зал экспозиции – не было ни условий, ни средств, ни надежды. Теперь в феврале, в музее работает выставка. Экспозиция выстроена интересно и последовательно. Хочется пожелать успеха Антонине Ивановне и, если ей удалось совершить чудо лишь за месяц, то чего ожидать через год?»

Минаева А.П., ст. научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета, г. Москва, 15.02.2005 г.

«Музей истории народного образования Сургута и Сургутского района одно из замечательных учреждений, которым сургутяне вправе гордиться и должны дорожить. Возникший и выросший благодаря общественной инициативе он уже 30 лет ведет поиск и накопление информации об опыте образовательной деятельности в крае. Этот опыт имеет большую ценность, ведь невозможно представить себе человека настоящего и тем более будущего, без основательного всестороннего образования, а оно может развиваться только с учетом достижений и ошибок прошлого. Желаю музею и его руководителю Антонине Ивановне Маслаковой долгой счастливой жизни».

Белобородов В.К., журналист, краевед, выпускник сургутской средней школы 1954 года, 2009 г.

«Очень рад посетить Музей истории народного образования в новом пространстве. Удачно избранно экспозиционное решение; витрины, стенды, арматура – создают привлекательный визуальный образ. Экспозиция перенасыщена информацией, которая при этом не угнетает. Очень важно, что в экспозиции постоянно проходят временные выставки.

Очень рад, что подвижническая работа Антонины Ивановны Маслаковой наконец-то нашла достойное воплощение в современных хорошо оборудованных пространствах.

Фонды музея уникальны. Сложно найти в России столь репрезентативное собрание по истории образования. И я очень надеюсь, что эти материалы будут находить достойные современные воплощения в выставочных проектах, виртуальных ресурсах, изданиях. Предлагаю музею сотрудничество в программах «Музея народной письменности», в «Виртуальном музее ГУЛАГа», издательских проектах «Русский мир». Очень хотелось бы, чтобы в будущем все больше наполнялись новые выставки, новые книги, новые виртуальные экспозиции».

Николаев О.Р., к.ф.н., руководитель научно-информационной программы «Музей народной письменности», научный сотрудник МИУ «Мемориал» (Санкт-Петербург), 15.12.2011 г.

«Уважаемая Антонина Ивановна! На таких, как Вы, людях держится память людская. Огромное Вам спасибо, за то благородное дело, которое Вы бескорыстно и неустанно делаете ради новых поколений сургутян и всех тех, кому интересна жизнь этого благодатного края, жизнь людей, прославивших свой край. Низкий поклон Вам и пожелание творческих успехов в вашем благородном деле».

Семья Ландграфов, потомков К.А. Ландграфа (выпускника ССШ 1947 г., серебряная медаль), Санкт-Петербург, Игорь Казимирович, Галина Федоровна, Андрей Игоревич, 18.03.2017 г.

Редакция газеты «Новый Город» присоединяется ко всем пожеланиям и поздравляет сотрудников музея с праздником.