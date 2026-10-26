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В Сургуте врачи исправили редкую аномалию сердца у ребенка без разреза

В Сургуте исправили редкую аномалию аорты у 13-летнего подростка

В Сургуте врачи исправили редкую аномалию сердца у ребенка без разреза
Фото Депздрава Югры

В Окружном кардиоцентре Сургута исправили редкую врожденную аномалию аорты у 13-летнего жителя Нижневартовска. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов. У Димы диагностировали кинкинг аорты — выраженный S-образный изгиб главного кровеносного сосуда. Без лечения патология могла привести к артериальной гипертензии и серьезным осложнениям.

Для восстановления формы аорты врачи установили стент-графт размером 24 на 48 миллиметров. Металлический каркас, покрытый специальной медицинской тканью, укрепляет сосудистые стенки и нормализует кровоток. Устройство доставили к нужному участку через бедренную артерию, точно расположили внутри сосуда и раскрыли специальным баллоном. Благодаря этому специалисты провели коррекцию без открытого хирургического вмешательства.

Подросток находился под постоянным наблюдением врачей. Они дождались переходного возраста, чтобы установка стент-графта с учетом дальнейшего роста ребенка обеспечила долгосрочный результат.

В пять лет Дима уже перенес в Окружном кардиоцентре сложную открытую операцию по поводу другого врожденного порока сердца. Сейчас подросток находится дома и продолжит наблюдение у детского кардиолога.

Ранее мы рассказывали, что сургутские кардиохирурги восстановили перегородки и работу четырех клапанов у пятилетней девочки с тяжелым врожденным пороком сердца.


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        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
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            }
            [1]=>
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        }
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          [0]=>
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            [0]=>
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              bool(true)
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
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  }
}
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