В Сургуте пожар в квартире повредил вентилируемый фасад высотки

В Сургуте при пожаре в 15-этажном доме огонь из квартиры распространился по внутреннему пространству вентилируемого фасада. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек, включая четверых детей. Никто не пострадал.

Как сообщили в МЧС Югры, вызов из дома на улице Иосифа Каролинского поступил 26 октября в 03:07. К моменту прибытия пожарных горела квартира на 13-м этаже. Возгорание локализовали в 03:28, открытое горение ликвидировали в 03:49. В квартире огонь повредил кухню на площади 12 квадратных метров, еще 50 «квадратов» оказались закопчены.

Пламя распространилось внутри вентилируемого фасада и повредило 55 квадратных метров теплоизоляционного слоя здания. Чтобы пролить скрытые очаги, пожарным пришлось частично демонтировать наружную облицовку на площади шесть квадратных метров.

В тушении участвовали 27 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Предварительной причиной пожара специалисты назвали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее мы рассказывали, что пожарные спасли восемь жильцов из горящего дома на улице Республики, однако мужчина 1999 года рождения погиб. Предварительно, возгорание также произошло из-за проблем с электрооборудованием.