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В Сургуте ночью произошел пожар на 13-м этаже дома, пламя начало распространяться по фасаду

В Сургуте пожар в квартире повредил вентилируемый фасад высотки

В Сургуте ночью произошел пожар на 13-м этаже дома, пламя начало распространяться по фасаду
Фото МЧС Югры

В Сургуте при пожаре в 15-этажном доме огонь из квартиры распространился по внутреннему пространству вентилируемого фасада. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек, включая четверых детей. Никто не пострадал.

Как сообщили в МЧС Югры, вызов из дома на улице Иосифа Каролинского поступил 26 октября в 03:07. К моменту прибытия пожарных горела квартира на 13-м этаже. Возгорание локализовали в 03:28, открытое горение ликвидировали в 03:49. В квартире огонь повредил кухню на площади 12 квадратных метров, еще 50 «квадратов» оказались закопчены.

Пламя распространилось внутри вентилируемого фасада и повредило 55 квадратных метров теплоизоляционного слоя здания. Чтобы пролить скрытые очаги, пожарным пришлось частично демонтировать наружную облицовку на площади шесть квадратных метров.

В тушении участвовали 27 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Предварительной причиной пожара специалисты назвали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее мы рассказывали, что пожарные спасли восемь жильцов из горящего дома на улице Республики, однако мужчина 1999 года рождения погиб. Предварительно, возгорание также произошло из-за проблем с электрооборудованием.


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Сегодня в 11:45, просмотров: 257, комментариев: 0
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        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
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            }
            [1]=>
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          }
        }
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        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              bool(true)
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        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
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    }
  }
}
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