В Сургуте сдвинули сроки новогоднего оформления города

В Сургуте начали устанавливать новогодние инсталляции. Работы по монтажу и подключению праздничного оформления планируют завершить до 15 ноября. В этом году город начали украшать раньше обычного − по поручению главы Сургута сроки сдвинули примерно на месяц.

«В этом году решили раньше начать украшать город к Новому году. В большинстве городов праздничное оформление появляется уже в ноябре, и мы решили не отставать от этой тенденции. Темнеет сейчас рано, поэтому хотелось бы добавить городу света. Да, снега пока нет, но световые фигуры смогут дольше радовать жителей», − пояснила СИА-ПРЕСС главный архитектор Сургута Елизавета Припутень.

Напоминаем, что в Сургуте ищут подрядчика для новогоднего ледового оформления города. Начальная максимальная цена контракта составляет более 13 млн рублей. Ледовые городки и отдельные праздничные локации появятся в шести местах: у Свято-Троицкого кафедрального собора, на Центральной площади, возле ТЦ «Росич», на площади Советов, в парке «Новые ключи» и в поселке Дорожный.