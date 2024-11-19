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​Годы партийного лидерства

К 90-летию со дня рождения секретаря сургутского горкома КПСС Михаила Конева

​Годы партийного лидерства
Фото из архива Л. Захаровой

Михаил Михайлович Конев вступил в должность первого секретаря Сургутского городского комитета КПСС 4 декабря 1970 года. Он сменил легендарного Василия Васильевича Бахилова, которого переводили на должность первого секретаря Нижневартовского райкома партии развивать жемчужину Тюменской области, а позднее и всего Советского Союза – Самотлор.

Михаил Михайлович заступил на пост главного партийного лидера самого крупного по тем временам в области трудового сургутского объединения на стыке двух пятилеток. Под его руководством начиналась в 1971 году девятая пятилетка и, как известно, она определялась Центральными органами как время дальнейшего ускоренного освоения природных ресурсов и создания в Западной Сибири крупнейшей в стране нефтяной промышленности.

Михаил Конев и дважды Герой Советского Союза Арсений Ворожейкин у мемориала славы. 1972 год

Перед тем как занять кресло первого, Михаил Михайлович Конев за четыре работы в должности третьего секретаря проявил себя уже инициативным, всесторонне стремящимся к познанию жизнедеятельности всех трудовых коллективов, что так часто создавались тогда на сургутской земле и должны были с первого года принимать производственную программу и стремительно наращивать объемы производства.

В наш город и район ехали секретари Центрального комитета, обкома и окружкома, ответственные работники Совета Министров СССР и России, Госпланов. Министры или их заместители, практически постоянно чередуясь, находились в трудовых коллективах. Так вот Коневу нужно было всех их встречать, оговаривать перед этим размещение, питание, отдых. Главное, - сопровождать на сооружаемые объекты, и тем самым постоянно знать ход строительства их в текущее время. Кроме руководящих структур, ехали в Сургут творческие работники, артисты, писатели целыми бригадами. И опять всех приветить, накормить, обогреть…

Партийные работники Сургута 60-х годов. На фото Михаил Конев в первом ряду крайний слева

Для Конева было испытанием на выносливость, умение организовать дела. Он выдержал. 5 октября 1973 года заслуженно получил награду – орден Дружбы народов. В те времена первых руководителей городов и районов орденами почти не награждали. Только за большие заслуги. Обком КПСС их в деятельности Михаила Михайловича Конева признал. Около четырех лет работая первым секретарем городского комитета партии, он кипел как в котле. Чрезмерные нагрузки истощили запас здоровья и в сентябре 1974 года Конев вынужденно подал заявление об освобождении от обязанностей.

Секретарь горкома КПСС М.М. Конев вручает ветерану нефтяной промышленности Сургута Василию Рехвиашвили орден Октябрьской революции. 1971 год

После горкома трудился на ГРЭС, в пенсионные годы – председателем садово-огороднического товарищества «Энергостроитель». Является автором очерков о Ханты-Мансийском педагогическом училище, опубликованных в журнале «Югра».

Справка

Михаил Конев родился 20 ноября 1934 года в деревне Пашкино Самаровского (ныне Ханты-Мансийского) района. В 1953 году окончил Ханты-Мансийского педагогическое училище, в 1964 году – заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Мемориальная доска Михаилу Михайловичу Коневу установлена в 2009 году

С 1953 года – заведующий Микояновского райкома комсомола, с 1954 года – секретарь Ханты-Мансийского окружкома ВЛКСМ. С 1960 года – инструктор окружного комитета КПСС, с 1966 по 1974 год – секретарь и 1-й секретарь Сургутского райкома (горкома) КПСС.

Имеет правительственные награды.

Ушел из жизни 22 августа 2001 года, похоронен в Сургуте.

В 2009 году на стене дома № 1 А по улице 30 лет Победы, где жил М.М. Конев, по инициативе областного фонда им. В.И. Муравленко установлена мемориальная доска.


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