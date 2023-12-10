Памяти ветерана речного флота Сургутского района Бориса Кондакова

21 ноября 2023 года ушел из жизни потомственный казак, истинный патриот родного края и России, бессменный капитан передвижной консультативно-диагностической поликлиники сургутской окружной клинической больницы Борис Лаврентьевич Кондаков.

Более пятидесяти лет (с 1965-го по 2017 год) он верно служил медицине сургутского района.

«Легенда речного флота Югры» - так назвал Бориса Лаврентьевича ветеран сургутского районного здравоохранения Василий Александрович Тропин, который долгое время был членом выездной команды. С ранней весны до поздней осени теплоход доставлял медицинских работников к юртам и стойбищам рыбаков и охотников, поселкам заготовителей, жителям отдаленных поселений по рекам Большой и Малый Юган, Оби и Иртышу – Лямино, Тундрино, Высокий Мыс, Локосово, Покур, Вата…, а позже – к нефтяникам с отдаленных производственных участков.

Менялись названия теплоходов: «Ярославец», «Семашко», «В.П. Филатов», «Здоровье-8», «Здоровье-9». Неизменным оставалось одно - имя капитана.

Борис Кондаков: «На флоте честно я служу, и верность кораблю храню. И жизни добрая судьба просторы рек мне отдала». Фото из книги В. Тропина «Записки земского врача»

Борис Кондаков родился 1 августа 1936 года в Локосово в многодетной семье Лаврентия Васильевича и Матрены Яковлевны. Прадед его был из донских казаков.

В 1925 году Кондаковы переехали в поселок Белый Яр Сургутского района. В 1941-м Лаврентий ушел добровольцем на войну, хотя имел бронь как председатель колхоза: ему удалось уговорить сургутского военкома, подыскав себе замену. Вскоре забрали на фронт и его братьев – Андрея и Павла. Все они погибли на ратных полях Великой Отечественной войны.

Матрена Яковлевна осталась одна с детьми (а их было восемь), благо работала пекарем, что и помогло семье выжить, да и подрастающие ребятишки, как могли, вели хозяйство – свой дом с огородом в 40 соток. Большие рыбные запасы в поймах рек, изобилие боровой и водоплавающей птицы, дикоросы были большим подспорьем.

С пятого класса Боря учился в сургутской «красной» школе, он – ученик Аркадия Степановича Знаменского. Одно время вечерами подрабатывал на пилораме подсобным рабочим в райпромкомбинате.

«Мне всегда везло на хороших людей, как охотнику на добычу, - рассказывал Борис Лаврентьевич. - Таким добрейшим души человеком был Михаил Филиппович Хозяинов, председатель райпотребсоюза. Он принял меня на работу помощником моториста катера, после отправил на учебу в Ханты-Мансийск, в фабрично-заводскую школу, там я получил диплом электропильщика и направление на работу в лесоучасток в поселке Каркатеево, под Сургутом, где работали сосланные во время войны немцы. Условия проживания были ужасными. Жили в поселке заготовителей в бараках, где отопление было от железных печей, раскаленных докрасна. К утру пар от холода шел изо рта, и волосы прилипали к подушке. Как я был благодарен одной немке, которая взяла меня на постой!

После окончания курсов мотористов, в 1953 году получил судно МРБ №109 (малый рыболовный бот), и совершил свой первый самостоятельный выезд в качестве рулевого моториста. По прибытии из рейса был командирован в Тундринский рыбоучасток. Проработав две навигации (два года), в августе 1955 года призван в армию. 11 суток добирался в дощатом вагоне до Литвы, где в течение трех месяцев был в карантине, затем три года проходил службу в Германии. В те годы за границу брали достойных, с незамаранной репутацией и хорошей родословной. Служил старшим мотористом в понтонно-мостовом полку. Служба в армии прошла легко. Деревенская выносливость и смекалка помогли без трений перенести все тягости и лишения воинской службы, имел несколько благодарностей от командиров.

Вернувшись из армии в 1958 году, в райпотребсоюзе принял первый катер в военном металлическом корпусе, который был на вооружении в действующей армии и назывался «Крым». Проработал восемь навигаций - завозил продукты, товары первой необходимости в отдаленные поселки Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого округов. Командировки были длительными, напряженными.

В 1965 году по постановлению горкома партии получил в Тюмени по разнарядке катер «Ярославец» в распоряжение Сургутской районной больницы. Его-то и пригнал в Сургут. Я благодарю судьбу за то, что она подарила мне возможность работать на этом теплоходе, я старался содержать его в рабочем состоянии, ни одной сорванной командировки по вине команды не было. Образцовое содержание и ремонт. Профилактику проводили своими руками

Сотни врачей и работники среднего медперсонала на борту этого судна по нескольку раз объездили все отдаленные участки – юрты, стойбища, поселки района».

Кстати: Макет легендарного судна «Ярославец», за штурвалом которого полвека стоял Борис Кондаков, благодаря мастеру-макетчику из Симферополя Сергею Криворучко. можно посмотреть в Сургутском краеведческом музее на выставке «100 х100».

Капитан Борис Кондаков и механик Владимир Филистович теплохода «Здоровье-8» с местным жителем Яковом Купландеевым. Поселок Таурово. 1971 год. Фото из книги В. Тропина «Записки земского врача»

И всегда на борту теплохода с добродушной улыбкой встречал их капитан Кондаков, предоставляя комфортные условия пребывания: ночлег, питание, камбуз, рабочие места по приему населения, в вечерние часы отдыха - шахматы, карты и поэтические вечера, где часто читал свои стихотворения, посвященные родному краю, природе.

«Помню, идешь на судне в командировку, - вспоминает Василий Александрович Тропин, - сотни приветственных гудков встречных транспортных средств на водных гладях Оби и Обь-Иртышского бассейна слышишь в честь бессменного капитана Кондакова, легендарной личности в речном флоте.

На флагманском корабле часто выезжали в район представители областных и окружных отделов здравоохранения, районной администрации.

Борис Лаврентьевич всегда откликался на проведение торжеств, посвященных Дню медицинского работника, вывозя сотрудников на пикник в низовье могучей Оби.

Руководители местных предприятий, расположенных на территории Сургутского района, особенно подразделения леспромхоза, шли капитану навстречу, заправляя судно топливом.

Главные ценности Бориса Лаврентьевича – дружба и привычка не сдаваться ни при каких обстоятельствах, никаким невзгодам и жизненным трудностям, потому что «только смелым покоряются моря». Столь необычное сочетание в его душе поэзии, заботы и любви к родным просторам, ответственности за порученное дело вызывают уважение к этому талантливому неординарному человеку».

На встрече, посвященной памяти Почетного гражданина города Сургута Георгия Кушникова в районной библиотеке. Белый Яр. 2017 год. Фото из архива Л.Захаровой

… Мы часто общались на городских и районных мероприятиях, порой в Доме журналистов на старожильческих посиделках засиживались допоздна, где Борис читал свои задушевные стихи, прославляющие родной край.

… Но вот на сорах на могучих

Утиный гомон засвистал,

И Обь-красавица встречает

Тот птичий радостный базар.

В места родные, где вскормились,

Их тянет к родине, к Оби.

И никогда не променяют

Тех мест, где крылья обрели…

Борис Кондаков (слева) со старожилами Сургута Ириной Тимченко, Людмилой Захаровой, Виталием Кугаевским. 2013 год. Фото из архива Л.Захаровой

На последней (теперь уже очевидно) встрече 5 мая 2023 года в краеведческом музее он просил позвонить: «Я тебе расскажу интересный случай». К огромнейшему сожалению, за будничной суетой, никчемной текучкой, вовремя не позвонила. Успею, думала. Прости, Боря, не поспела, не ожидала, что так скоро…

Справка: Борис Кондаков имеет многочисленными награды, медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», звание «Ветеран труда». 2 декабря 2009 года отмечен Правительством ХМАО-Югры за многолетний труд, вклад в развитие здравоохранения и в связи с 79-й годовщиной со дня образования ХМАО-Югры.

Выражаю глубокую благодарность старожилам Ирине и Александру Кушниковым за помощь в подготовке данного материала