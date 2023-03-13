1973 год. Март

Сургутский речной порт имел в своем распоряжении девятнадцать плавучих и портальных кранов, тридцать четыре единицы флота.

Государственной комиссии представлены первые два дома, возведенные по проекту ЛенЗНИИЭП. Оценив их не слишком высоко, специалисты отметили низкое качество железобетонных конструкций, изготовленных в Сургуте, а также огрехи, допущенные при монтаже и отделки строений.

20 марта впервые в условиях севера по зимнику перевезен мощный земснаряд производительностью 300 кубических метров песка в час. Этот агрегат понадобился на 570-ом километре строившейся тогда железной дороги Тюмень – Сургут.

26 марта начаты работы по испытанию трубопровода Товарный парк – Федоровское.

В конце марта первая скважина Федоровского месторождения дала нефть, тем самым еще одна подземная кладовая введена в опытно-промышленную эксплуатацию. Первые тонны нефти получены из скважины № 66. Задвижку открыл кавалер ордена Ленина и Трудового Красного Знамени оператор по добыче нефти и газа Евгений Кузьмич Пименов. Напомним, в марте 1971 года в 75 километрах от Сургута геологоразведчики открыли новое богатейшее месторождение природного топлива. Нарекли нефтеносную площадь именем известного геофизика Виктора Петровича Федорова.

Бригадой бурового мастера Сургутского УБР-1 Владимира Ивановича Коренного пробурена первая эксплуатационная скважина № 478.

31 марта в 14 часов 30 минут бригадиры сургутских сварщиков-потолочников СУ-4 М. Мазитов и В. Перепелицын сварили последний «золотой» стык трассы нефтепровода Самотлор – Тюмень – Альметьевск. Строительство трубы от Самотлора до Альметьевска (1971-1973 гг.) было вызвано мощным ростом добычи нефти. Возведение трубопровода шло в тяжелейших погодных условиях: в январе 1973 года ударили рекордные даже для Сибири холода. За время сильных морозов на прокладке нефтепровода пришло в негодность 1300 единиц техники. Однако строительство не остановилось, со всей страны спецпоездами были доставлены новые машины и к апрелю 1973 года нефтепровод сдан в эксплуатацию.