120 лет назад в должность Сургутского уездного исправника вступил Григорий Пирожников

Наибольшее призвание и уважение северян Григорий Пирожников получил, будучи исправником в Сургуте в начале ХХ века

Григорий Александрович Пирожников получил назначение в Сургут в 1903 году. Сюда он приехал с детьми и супругой Евфросинией Степановной, с которой познакомился в Березовском уезде, где служил в окружном полицейском управлении сначала надзирателем, а затем секретарем. Сын простого псаломщика, он сделал незаурядную карьеру, когда после Тобольского духовного училища настоял на направлении его на государственную службу на Север: в двадцать пять лет назначен земским заседателем в поселок Кондинский, а в тридцать четыре занял высокий пост сургутского уездного исправника. При этом исполнял обязанности крестьянского начальника, заведовал шестью волостями, одной русской и пятью инородческими, а также – девятью хлебозапасными магазинами. Кроме того, состоял председателем уездного комитета общественного здоровья, совета Сургутской инородческой больницы, уездного комитета по оказанию помощи семьям воинов. Был действительным членом Архангельского общества изучения русского Севера, членом Тобольского губернского музея.

Энергичный и деловой руководитель уезда постепенно развеял полусонную атмосферу провинциального Сургута…, хотя поначалу настороженно встретило население большую семью, разместившуюся в арендованном у богатого купца добротном доме.

Дом исправника в Сургуте. 1916 год

Из годового отчета уездного исправника: «Мощеных улиц нет, тротуаров не существует. Общественных садов нет. Жилых строений – 230, все строения деревянные, крытых железом – 7 строений, деревом (тесом) – 223. Улицы не освещаются. Жители пользуются водой из притока Оби – Бардаковки, возя в бочках зимой, а большей частью носят прямо в ведрах на коромыслах. В Сургуте две православные церкви и три часовни, два кладбища (одно холерное), имеется одна инородческая больница на 16 кроватей. Жители города хотя и принимаются в больницу, но с платой 8 рублей 70 копеек в месяц. Приемных покоев нет. Нищих в городе нет. В городе тюремного замка нет. Все подлежащие выдержанию в тюремных учреждениях содержатся при полицейском управлении и препровождаются в Тобольск. В каталажных камерах в отчетном году содержался 21 человек. А именно: за кражу – 6, убийства – 4, по приговорам судебных мест – 8 и по распоряжениям административных властей – 3.

Врачей в городе Сургуте по штату полагается два – городовой и уездный, причем должность первого уже много лет состоит вакантную, и обязанности городового врача с большим ущербом для дела исполняет сургутский сельский врач. В городе имеются только две школы: мужское двухклассное училище Министерства просвещения и женская церковно-приходская школа. В течение года в ней обучалось: в мужском – 91 мальчик, в женской школе – 52 девочки. Городское население, кроме расходов на содержание городского управления и небольшой пожарной команды, а так же на отопление приходского училища, никаких повинностей не несет. Преимущественное занятие жителей составляют рыболовство, птицеловство, поставка дров на пароходе. Несмотря, однако, на незначительность промыслов, население особо нужды не терпит, чем и объясняется почти полное отсутствие нищенствующих и слабый процент преступности. Доступный почти для всякого пола и возраста промысел рыбы и дичи вполне обеспечивает существование. Промышленности фабричной и заводской не существует. Ремесленничество в Сургуте почти совсем не развито. Специальными ремесленными заведениями можно считать только три кузни и три при них слесарни, в которых работают сами хозяева. Затем из числа домашних занятий населения является лишь выделка кирпича-сырца и то в самом ограниченном количестве (около 20 000 штук в лето) для местных надобностей, главным образом для кладки печей».

При всей своей формальности, отчет 1915 года дает живую и достаточно полную картину жизни старого Сургута. Более того, в нем чувствуется озабоченность уездного исправника. Он искренне верил в развитие своего уезда и делал все возможное, чтобы сургутянам жилось лучше. В силу своих прав, обязанностей и возможностей, способствовал развитию образования детей инородцев, селению и оседанию кочевников при приобских деревнях.

Евфросиния и Григорий Пирожниковы. 1903 год

Пирожников за казенный счет содержал школу в селе Ларьякском, открытую в 1904 году. В 1906 году в ней обучались семь русских детей и шестнадцать ханты, среди них три девочки, что было по тем временам редкостью. В 1905 году при уездном Попечительстве о народной трезвости организовал чайную и при ней библиотеку-читальню.

С именем Григория Пирожникова связано появление первой библиотеки в Сургуте. В 1905 году была открыта чайная и при ней библиотека-читальня. Фото: hronolenta.raionka.ru

С особым старанием Григорий Александрович занимался продовольственным обеспечением населения уезда. Благодаря ему, местные жители покупали муку порой по более низким ценам, чем в Тобольске. Он сам лично выезжал для закупки хлеба на известные ярмарки и никогда не позволял купцам в своем уезде завышать цены на необходимые продукты питания.

Известны и другие добрые дела сургутского исправника, которые успел совершить «при царе». Он лично собирал пожертвования в пользу участников русско-японской войны, получивших ранения, разыскивал предметы быта ханты для экспозиции Тобольской губернии на торгово-промышленной выставке 1911 года в Омске. В 1913 году при его активном участии в Сургуте начал действовать народный дом, построена линия телеграфа до Самарово (Ханты-Мансийска).

О высоких деловых и моральных качествах уездного исправника Григория Пирожникова и его авторитете администратора говорит и тот факт, что, несмотря на разразившийся в 1917 году кризис власти, частую ее смену, он постоянно оказывался нужным.

Кстати: За отличную службу Григорий Пирожников награжден орденами святого Станислава 3-й и 2-й степеней, святой Анны 3-й степени, медалью за труды по первой всеобщей переписи населения 1898 года, знаком Красного Креста. К концу своей дореволюционной карьеры имел чин надворного советника.

В декабре 1919 года, занимая должность уполномоченного Министерства снабжения и продовольствия Сибирского временного правительства по Сургутскому уезду, Пирожников отказался от эвакуации: «Я не преступник – не побегу». Чувствовал, сургутяне ему доверяют, ведь он служил им верой и правдой 14 лет. Младшая дочь Пирожниковых, Мария так писала об этом времени сургутскому журналисту Николаю Ездакову в 1977 году: «Последние годы жили в Сургуте очень тяжело. Отец хотя и заведовал продовольственным делом, а для своей семьи не сделал необходимых запасов муки. Семья перебивалась на одной рыбе. Рядом с нами жили Панкины, у них была мука, и мать нас посылала к ним попросить хоть несколько стаканов муки».

Дети исправника Пирожникова: Поля, Лена, Соня, Кеша

В конце 1920 года семья все же выехала в Тюмень, где в это время жила и работала врачом старшая дочь Пирожниковых – Пульхерия.

С декабря 1922 года по апрель 1924-го Пирожников служит делопроизводителем Обь-Иртышского госрыбтреста в Тюмени. Но поступает «сигнал», мол, бывший царский чиновник высокого ранга и поверенный Его Величества не заслуживает такой должности при рабоче-крестьянской власти. Григория Александровича увольняют с «волчьим билетом», хотя никаких претензий по работе к нему у руководства треста не было.

Начались годы скитаний. Пирожников работал, кем приходилось: в Омске – грузчиком, в Тобольске – истопником, случалось бывать в те годы и в Сургуте…

Как бывший исправник, был лишен избирательных прав, но стойко выдержал удары судьбы, не пал духом. Вернулся, наконец, к семье в Свердловск, стал заниматься самообразованием. Много читал - художественную литературу, труды по экономике, истории, естествознанию, - работал в библиотеках, писал собственные сочинения о Тобольском Севере. И трудился над своими записками до последних дней, скончавшись в 1963 году.

Использованы «Записки уездного исправника» и историко-краеведческий сборник «Такой далекий и такой близкий Объ-Иртышский Север»

Справка: 20 марта 2008 года имя Григория Пирожникова присвоено Сургутской центральной районной библиотеке. 1 декабря 2008 года состоялось торжественное открытие мемориальной доски Г.А. Пирожникову, установленной на здании ЦРБ. 4 февраля 2014 года в холле библиотеки установлен бюст уездного исправника.

1 декабря 2008 года на здании ЦРБ установлена мемориальная доска Г.А. Пирожникову. Фото: directmar.ru