К 100-летию со дня рождения фронтовика, сургутского журналиста и краеведа Николая Ездакова

Участник Великой Отечественной войны Николай Иванович Ездаков посвятил Сургуту более двадцати лет. Волею судьбы, урожденный москвич нашел свой последний приют первым ноябрьским днем 1982 года в сургутской землице, прежде так и создав семьи.

…Николай Ездаков появился в северном крае задолго до первой волны освоенцев. Работал собкором Тюменской областной газеты, редактировал уватскую «Коммуну», а в декабре 1961 года по направлению обкома КПСС прибыл в Сургут на должность заместителя редактора газеты «К победе коммунизма». Приняли нового сотрудника охотно: послужной список внушал почтение, да и настоящих профессионалов в пишущей братии тогда было маловато.

Стоит отметить, что во второй половине минувшего столетия, Ездаков - один из самых читаемых и почитаемых авторов. Его очерки и зарисовки публиковали многие издания Тюменской области и за ее пределами.

Местную журналистику заезжий москвич обогатил своими работами по истории края, рассказами о замечательных людях, работавших в Сургуте в пору геологических открытий и начала разработки нефтяных залежей. Помнятся его повествования о геофизике Федорове, просветителе Знаменском, об участниках геологической экспедиции 1935 года в нашем регионе Ивачеве, Григорьеве, Гуголе; очерки «Пермские подснежники» о связисте Уженцеве, «Три гладиолуса» о строителе Юрковском, «Звезда рыбака» о промысловике Байнакове, «Летописец» о краеведе Показаньеве, «Русская свадьба в Берлине» и «Добрый след» о семьях Мясниковых и Щепеткиных… Манера изложения, неторопливость рассказа, сочность языка – это то, что отличало его от других авторов.

В газете Николай Иванович редактировал сатирический раздел «Ерш», который выходил почти каждую неделю и пользовался популярностью у читателей. Короткие заметки и куплеты этого раздела разоблачали уродливые явления местной жизни.

Ездаков писал стихи, некоторые из них были положены на музыку, а одна из строк увековечена в камне: на памятнике первым комсомольцам Сургута высечены слова из его стихотворения.

Николай Иванович знал, что такое война, он прошел через это горнило. 16 августа 1941 года принял присягу, будучи курсантом Горьковского училища зенитной артиллерии. Из его стен молодой командир огневого взвода был направлен на Воронежский фронт, затем до победного воевал в составе Украинского фронта. В 1945 году вернуться домой не удалось, демобилизовался в звании старшего лейтенанта лишь в феврале 1947-го приказом командующего войсками Одесского военного округа. Рассказывал, что поседел на фронте.

Как говорил сургутский доктор Юрий Плетенев: «Ездаков – это великий человек, мудрейший человек. Он прошел всю войну, на нем живого места не было, как он только выжил. Мне, как врачу с пациентом, приходилось с ним встречаться. Я знаю, что тяжелейшее ранение он получил на Воронежском фронте, почти год лежал в госпиталях, а потом снова вернулся в строй и прошел всю Европу, был в Югославии. Он очень мудро рассуждал о политике, о жизни. А однажды на литературном вечере его слушал Иосиф Виссарионович Сталин. Когда Николай Иванович прочитал свои стихи, Сталин спросил: «Откуда этот парень такой умный?».

Трудное, голодное детство и грохот войны, скитания по госпиталям, нелегкие дороги послевоенных лет – ничто не смогло погасить его доброй ребячьей улыбки. Часто представляется он веселым, неуемным острословом, неустанным борцом с ложью, стяжательством и мещанством.

Самым близким другом Николая Ездакова был журналист Иван Захаров, который считал столичного литератора в какой-то мере своим учителем. Двадцать лет они были неразлучны. В старых блокнотах Ивана Прокопьевича сохранились записи о последнем периоде жизни дорогого ему человека, датированные 28 октября 1982 года: «… 1 ноября состоялись похороны.… Играл духовой оркестр, сменялся почетный караул, звучали прощальные речи друзей. Иногда во время пения у соловья разрывается сердце. Потерял друга».

А вот строки из дневника 2002 года: «Сейчас в Сургуте живет немало людей, хорошо знавших Николая Ивановича Ездакова, работавших с ним на газетном и радийном поприще. Пусть помянут его добрым словом. А в моем сердце он останется навсегда».

Каждый год Захаров навещал своего друга и коллегу: «Без Ездакова плохо, скучно, поэтому мы часто бываем на кладбище, поминаем и вспоминаем его. Он всегда перед глазами – немного рассеянный, вечно погруженный в свои поэтические раздумья, и в то же время готовый в любой момент распахнуть душу перед тем, кто в нем нуждался». Холодной весной 2004 года победных гвоздик своему старшему товарищу Иван Прокопьевич уже не принес…

P.S.

Приближается День Великой Победы. В очередной раз мы будем слушать пафосные речи различных власть предержащих на Мемориале Славы и Памяти типа «никто не забыт, и ничто не забыто». Между тем на сургутских кладбищах десятки солдатских могил так и остаются безнадзорными, неухоженными (в «немилость» попало и захоронение Николая Ивановича Ездакова). Газета «Новый Город» в июне прошлого года публиковала большой материал по этому поводу. После, лично обращалась в одну из местных общественных организаций с просьбой о помощи в благоустройстве хотя бы нескольких памятников, но получила отказ со ссылкой на «пандемию». А в одиночку немного удалось сделать. Понятно, нашим административным чиновникам далеко плевать, но есть же в Сургуте волонтеры, молодежные организации, школьники и студенты, неравнодушные граждане, наконец, которые могли взяться за это святое дело!

Справка. Николай Ездаков родился 26 апреля 1922 года в Москве. Там окончил школу и начал работать на заводе Динамо им. И.В. Сталина. Участник Великой Отечественной войны, дважды ранен. Награжден боевыми орденами и медалями. После войны два года учился в Литературном институте им. Горького, но вскоре перебрался в Сибирь, где раскрылись его творческие и незаурядные способности газетчика. Был первым освобожденным редактором городского радио. Последние четыре года работал в фирме «Сиборггазстрой». Свое свободное время посвятил активной переписке с участниками и свидетелями становления Советской власти на Обском севере.