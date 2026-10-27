Ханты-Мансийский НПФ наградил лучших педагогов Сургута

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Шесть победителей и призеров муниципального этапа конкурсов «Учитель года» и «Педагогическая надежда» получили сертификаты в магазин электроники номиналом 3 000 рублей каждый.

Подарки вручил Ханты-Мансийский НПФ. Всего в девяти номинациях соревновались 93 педагога из 63 образовательных организаций. Они проводили открытые уроки и мастер-классы, проходили педагогические интервью и блицтурниры. Победители представят Сургут на региональном этапе.

Поддержка профессионального мастерства дополняет работу Ханты-Мансийского НПФ по дополнительному пенсионному обеспечению педагогов. В программе правительства Югры «Две пенсии для бюджетников» участвуют более половины работников образования Сургута. Это около 4 тысяч человек, из которых более 700 уже получают дополнительную пенсию. Самый большой размер назначенной дополнительной пенсии сургутского педагога составляет почти 78 тысяч рублей в месяц.

Программа «Две пенсии для бюджетников» действует в Югре с 2004 года и помогает бюджетникам формировать еще одну пенсию в дополнение к страховой. К личным взносам участников в пределах условий программы округ добавляет такую же сумму. Ханты-Мансийский НПФ размещает средства и начисляет участникам программы инвестиционный доход. Получать дополнительную пенсию можно и продолжая работать. Всего в Югре в программе правительства Югры «Две пенсии для бюджетников» участвует более 50 тысяч югорчан. Подробности на сайте двепенсии.рф

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