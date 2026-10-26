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​Жительницы Югры стали в полтора раза чаще покупать одежду и обувь с рук

Продажи женской одежды и обуви на Авито в Югре выросли в полтора раза

​Жительницы Югры стали в полтора раза чаще покупать одежду и обувь с рук
Фото сгенерировано ИИ

В Югре летом 2026 года продажи женской одежды на «Авито» выросли на 46%, а обуви — на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мужскую одежду при этом стали покупать лишь на 3% чаще, сообщили аналитики платформы.

Среди женской одежды наибольшим спросом пользовались верхняя одежда, платья, пиджаки и костюмы. Самыми популярными марками стали Zara, Lime и H&M. Наиболее заметно выросли продажи вещей Befree — в 2,5 раза. Их средняя стоимость составила 900 рублей. Одежду Zarina стали покупать вдвое чаще при средней цене 1,1 тысячи рублей, а спрос на Lime увеличился на 95% — такие вещи в среднем обходились в 2,6 тысячи рублей.

В категории женской обуви лидировали туфли, кроссовки, кеды и босоножки. Чаще всего югорчане выбирали T.Taccardi, Ecco и Zara. Продажи обуви Baden увеличились в пять раз, Rieker — втрое, Reebok — в 2,5 раза. Средняя стоимость составила от 1,2 до 2,2 тысячи рублей.

Среди мужской одежды наибольшим спросом пользовались кофты, футболки, верхняя одежда и джинсы. Продажи вещей Fila выросли в 4,5 раза, Saint Laurent — втрое, Number (N)ine — на 18%. Средние цены находились в диапазоне от 1,8 до 2,9 тысячи рублей. В мужской обуви чаще всего покупали кроссовки, ботинки и полуботинки Nike, Adidas и Jeremy Scott. Быстрее всего росли продажи обуви «Техноавиа» — на 62%, Puma — на 39% и Reebok — на 30%.

Ранее мы рассказывали, что сургутяне стали чаще покупать на «Авито» детскую одежду, автозапчасти и букеты. На одежду для девочек тогда пришлось 8% всех продаж за месяц.


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Сегодня в 17:56, просмотров: 233, комментариев: 0
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