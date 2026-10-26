Отборочный тур корпоративной лиги Югры по мини-футболу прошел в Нефтеюганске

Восемь команд крупных работодателей Нефтеюганска соревновались в мини-футболе в минувшую субботу. На паркет СК «Олимп» вышли представители образования и здравоохранения, нефтяники и полицейские.

Глава Нефтеюганска Юрий Чекунов отметил, что участники Кубка ВТБ по футзалу одними из первых оценили возможности обновленного спорткомплекса «Олимп». «Мы стремимся к тому, чтобы у наших детей и взрослых были достойные условиях для тренировок», – сообщил глава города.

Со счетом 2:1 победу одержали сотрудники департамента образования администрации Нефтеюганска. Второе место – у команды Нефтеюганской областной клинической больницы им. В. И. Яцкив. Эти сборные представят город на супер-финале в Сургуте в ноябре.

«Мы видим большой интерес и запрос со стороны предприятий на поддержку развития корпоративного спорта. Ежегодно растет уровень и число участников соревнований, болельщиков. В этом году за звание самой сильной команды Югры борются 32 организации», — отметил вице-президент, управляющий ВТБ в ХМАО–Югре Виталий Мосунов.

Ранее отборочные матчи на Кубок состоялись в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске.