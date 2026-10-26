В Сургуте начнется суд над водителем по делу о гибели ребенка на переходе

Сургутский городской суд рассмотрит уголовное дело водителя, которого обвиняют в смертельном наезде на 10-летнего мальчика. Первое заседание назначено на 11 ноября 2026 года в 09:30, сообщает пресс-служба судов Югры.

По материалам дела, 17 мая водитель сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм мальчик умер на месте происшествия.

Мужчину обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ — в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем, которое по неосторожности привело к гибели человека. Виновность водителя должен установить суд.

Ранее siapress.ru писал о том, что суд оставил обвиняемого по этому делу под стражей до 17 сентября. Авария произошла на нерегулируемом переходе на улице Крылова.