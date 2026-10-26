В Тюменской области развивают около 50 проектов сельского туризма

Около 50 проектов сельского туризма находятся на разных стадиях реализации в Тюменской области. Предпринимателям предлагают финансовую, консультационную и образовательную поддержку, а также помощь в продвижении маршрутов и подключении объектов к инфраструктуре, сообщает «Тюменская область сегодня».

Перспективы направления обсудили на Дне сельского туризма. Мероприятие объединило фермеров, ремесленников, владельцев сельских туристических площадок, представителей власти, экспертов и жителей, которые только планируют создать собственные проекты.

«На небольших территориях готовы к развитию и созданию интересных проектов для широкой аудитории, но малому бизнесу трудно достучаться до большого туриста и заявить о своих возможностях. Мы оказываем главную поддержку – это продвижение, задача как можно больше предпринимателей привлечь к нам в партнеры», – рассказала руководитель Агентства продвижения и туризма Тюменской области Анна Линкер.

С 2024 года предприниматели региона, работающие в сфере сельского туризма, могут претендовать на финансовую поддержку по федеральным проектам. Инвестиционные агентства помогают им получить консультации, пройти обучение, развивать инфраструктуру и подключаться к инженерным сетям.

Одним из примеров стал маршрут «Семь деревень», в который входят более десяти площадок. Туристам предлагают посетить старинные улицы, ремесленные мастерские, пасеки, храмы и мечети, познакомиться с историей казаков и сибирских татар. В шести локациях гостей принимают местные жители, которые показывают сельский быт, учат топить печь и изготавливать нить из крапивы.

«Для запуска этого проекта мы не потратили ни одного рубля. Все, что мы сделали, сделали с нулевой точки. И в этом году приняли более 200 человек», – рассказала автор проекта Оксана Климерова.

Еще одну туристическую площадку создали в старинном селе Ембаево. Четыре поколения одной семьи построили дом «Туганнар», название которого переводится как «родные, самые близкие». Здесь гостям рассказывают об истории села и татарском деревенском быте, проводят ремесленные и кулинарные мастер-классы.

В других районах области туристов приглашают на козьи и улиточные фермы, виноградники, пасеки, в музеи крестьянского быта и центры экологического отдыха. Среди проблем отрасли участники Дня сельского туризма назвали недостаток финансирования, кадров и инфраструктуры, правовые барьеры и отсутствие единого реестра объектов.

Ранее siapress.ru сообщал, что экскурсионные маршруты в сельской местности развивают уже в 11 муниципальных округах Тюменской области. Среди направлений — фермерские хозяйства, природные территории, народные промыслы и знакомство с традиционным деревенским укладом.