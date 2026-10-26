Югра представила на конференции ООН опыт сохранения традиций коренных народов

Представители Югры рассказали на конференции ООН по биологическому разнообразию COP-17 о сохранении природы и традиционного уклада коренных народов Севера. Международное мероприятие проходит в Ереване с 19 по 30 октября, сообщает «Югра официально».

Президент общественной организации «Спасение Югры» Виктор Банк посвятил свое выступление роли традиционных знаний в устойчивом развитии. Вице-президент организации, актриса и хантыйская певица Вера Кондратьева рассказала о территориях традиционного природопользования в Югре. Она также выступила на открытии российского павильона. Председатель молодежной организации обско-угорских народов Наталья Колобова представила видеосюжет о поездке на родовые угодья ханты и поделилась опытом реализации молодежных инициатив совместно с властями и бизнесом.

Среди спикеров также выступили сенатор, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Александр Новьюхов и уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Югры Людмила Алферова. Они затронули связь традиционного уклада с состоянием природы и взаимодействие коренных жителей, государства и компаний.

Ранее siapress.ru писал о том, что общественники Югры предложили расширить программы поддержки детей из семей коренных народов. Инициативы касались здоровья, традиционного спорта, образования и доступности медицинской помощи на отдаленных территориях.