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Представители Югры рассказали на конференции ООН о жизни коренных народов Севера

Югра представила на конференции ООН опыт сохранения традиций коренных народов

Представители Югры рассказали на конференции ООН о жизни коренных народов Севера
Фото t.me/ugra_official

Представители Югры рассказали на конференции ООН по биологическому разнообразию COP-17 о сохранении природы и традиционного уклада коренных народов Севера. Международное мероприятие проходит в Ереване с 19 по 30 октября, сообщает «Югра официально».

Президент общественной организации «Спасение Югры» Виктор Банк посвятил свое выступление роли традиционных знаний в устойчивом развитии. Вице-президент организации, актриса и хантыйская певица Вера Кондратьева рассказала о территориях традиционного природопользования в Югре. Она также выступила на открытии российского павильона. Председатель молодежной организации обско-угорских народов Наталья Колобова представила видеосюжет о поездке на родовые угодья ханты и поделилась опытом реализации молодежных инициатив совместно с властями и бизнесом.

Среди спикеров также выступили сенатор, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Александр Новьюхов и уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Югры Людмила Алферова. Они затронули связь традиционного уклада с состоянием природы и взаимодействие коренных жителей, государства и компаний.

Ранее siapress.ru писал о том, что общественники Югры предложили расширить программы поддержки детей из семей коренных народов. Инициативы касались здоровья, традиционного спорта, образования и доступности медицинской помощи на отдаленных территориях.


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        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
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            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
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      ["onbeforesave"]=>
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        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              bool(true)
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        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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    }
  }
}
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