Уралсиб поддержал Уральский Форум арбитражных управляющих

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Банк Уралсиб выступил официальным партнером XIV Уральского Форума арбитражных управляющих, который прошел 15-16 октября в Екатеринбургском отеле «Московская горка».

Мероприятие объединило более 300 участников из Екатеринбурга, Челябинска, Ижевска, Кемерово, Москвы, Санкт-Петербурга и многих других городов, став еще одной возможностью для как поддержания взаимоотношений с действующими клиентами Банка, так и для установления контактов с новыми потенциальными клиентами. Уралсиб на площадке Форума представляли специалисты корпоративного бизнеса из Екатеринбурга, которые более пяти лет системно работают по данному направлению.

«Участие в Форуме стало уже традицией для Уралсиба: в 2026 году мы принимаем участие в мероприятии в четвертый раз. От лица банка хотелось бы выразить благодарность Оргкомитету Форума за безупречную организацию мероприятия, а также за плодотворное сотрудничество, помощь и поддержку в ходе нашей работы на Форуме», – отметил начальник Управления продаж по Уральскому региону Роман Горулев.

Форум арбитражных управляющих проводится в Екатеринбурге ежегодно и является важной площадкой для конструктивных дискуссий по ключевым вопросам развития института несостоятельности и банкротства в России. В его работе приняли участие представители ключевых федеральных и региональных банков, предоставляющих полный спектр услуг арбитражным управляющим по обслуживанию предприятий в процедуре банкротства. Участие Уралсиба в качестве партнёра позволило ещё раз подтвердить статус банка как одного из флагманов данного направления и активного участника делового сообщества.

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