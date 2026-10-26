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В Югре запущен большой сбор мелочи в обмен на бумажные рубли

Жители Югры смогут обменять мелочь на банкноты до 7 ноября

В Югре запущен большой сбор мелочи в обмен на бумажные рубли
Фото siapress.ru

Жители Югры могут обменять накопившиеся монеты на банкноты или зачислить деньги на банковский счет в рамках акции «Монетная неделя». Она проходит по всей России с 26 октября по 7 ноября, сообщает отделение Банка России по Тюменской области.

Сдать мелочь можно в отделениях банков, участвующих в акции. Для обмена потребуется паспорт, а для зачисления денег на счет необходимо быть клиентом выбранной кредитной организации. Монеты рекомендуют заранее рассортировать по номиналам, чтобы ускорить прием.

Банки принимают современные российские монеты, выпущенные с 1997 года. Обменять можно в том числе потемневшие, поцарапанные, погнутые и просверленные деньги. Мелочь также принимают некоторые сетевые магазины. Паспорт там не потребуется, однако торговые точки могут вводить дополнительные условия и определенное время приема.

Акцию проводят дважды в год, чтобы вернуть металлические деньги из домашних копилок в обращение. Весной жители Тюменской области, Югры и Ямала сдали 1,4 млн монет на общую сумму 6,5 млн рублей. Их совокупный вес достиг 6,4 тонны. Адреса банков и магазинов, условия обмена и график приема опубликованы на сайте монетнаянеделя.рф.

Ранее мы рассказывали, что Банк России проводил весеннюю «Монетную неделю» с 6 по 18 апреля. Тогда жители Югры также могли обменять мелочь на банкноты или внести ее на банковский счет.


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26 октября в 16:22, просмотров: 978, комментариев: 0
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