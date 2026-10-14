МегаФон назвал топ-10 брендов наушников в Югре

Erid:2SDnjd8oosZ

Аналитики МегаФона выяснили, что ностальгический тренд на проводные наушники прошел. В Югре за девять месяцев 2026 года их доля в продажах через интернет-магазин и объединенную розничную сеть МегаФона и Yota сократилась с 30% до 19%.

Одновременно беспроводные модели продолжают укреплять позиции у покупателей. Наиболее популярным форматом у жителей региона остаются (TWS) наушники − на них пришлось 68% продаж против 61% годом ранее. При этом число продаж беспроводных накладных моделей увеличилось на 2% год к году, а беспроводных внутриканальных наушников − на 56%.

За год у югорчан появились новые фавориты среди брендов. В топ-10 самых продаваемых брендов наушников в 2026 году вошли Stellarway, Honor, Huawei,Realme, Apple, Tecno, Samsung, Philips, Xiaomi и JBL. При этом состав лидеров заметно изменился: Realme поднялась с пятого на четвертое место, увеличив продажи на 96%, а Tecno − с десятого на шестое, нарастив продажи на 26%.

«Проводные наушники действительно пережили возвращение интереса, однако сейчас этот тренд, судя по структуре продаж, постепенно ослабевает. Покупатели снова преимущественно выбирают беспроводные модели, а мы регулярно расширяем ассортимент и сопровождаем их специальными предложениями. Так наши клиенты могут подобрать подходящие наушники под свои задачи и бюджет», − отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

Erid:2SDnjd8oosZ

Реклама. ИНН 7812014560

ПАО «Мегафон»