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Горводоканал Сургута предупредил о возможном ухудшении качества воды в районе «Возрождения»

В Сургуте с 19 по 28 октября проведут работы на водоводе в микрорайоне 23А

Горводоканал Сургута предупредил о возможном ухудшении качества воды в районе «Возрождения»
Фото администрации Сургута

С 19 по 28 октября в Сургуте возможно кратковременное ухудшение качества холодной воды в микрорайонах рядом с ЖК «Возрождение». Как сообщает Горводоканал, в этот период специалисты предприятия проведут работы на магистральном водоводе в микрорайоне 23А. Отключать потребителей от водоснабжения не будут.

Коммунальщики смонтируют водопроводную камеру КВ-2 и подключат новый участок сети. Работы относятся ко второму и третьему этапам строительства водовода по набережной Ивана Кайдалова, проезду Тихому и улице Мелик-Карамова — от проспекта Комсомольского до улицы Геологической.

Специалисты также проведут гидропневматическую промывку и дезинфекцию участка с лабораторным контролем качества воды. Изменение параметров сети и перераспределение потоков могут временно повлиять на ее качество. Предприятие допускает корректировку сроков работ.

Если качество холодной воды ухудшится, жители могут обратиться в диспетчерскую своей управляющей компании или Горводоканала. Предприятие принимает заявки круглосуточно по телефону 45-65-44 и через кнопку «Сообщить о проблеме» на сайте.

Напомним, строительство этого магистрального водовода протяженностью 1,3 километра началось в мае. На работы предусмотрели более 90 млн рублей из городского и окружного бюджетов. Новый объект должен улучшить водоснабжение восточной части Сургута и обеспечить подключение новых жилых кварталов.


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Сегодня в 14:18, просмотров: 207, комментариев: 0
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