Новый перевозчик раскрыл детали выхода на маршруты Сургута

ООО «Самара Авто Газ», которое с 1 декабря начнет обслуживать 11 городских маршрутов Сургута, планирует задействовать 107 автобусов и дополнительный резерв. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили в компании.

«Начало работы запланировано на 1 декабря 2026 года. Компания действует поэтапно: процесс организации работы перед выходом автобусов в рейс отработан и отлажен. У нас есть опыт, технические ресурсы и команда с огромным опытом в сфере пассажирских перевозок», − говорится в ответе директора ООО «Самара Авто Газ» Александра Кочерыгина.

На линии выйдут автобусы среднего и большого класса вместимостью до 70 и 90 человек соответственно. Перевозчик обещает низкопольный транспорт с отопителями, системой ГЛОНАСС, валидаторами, видеонаблюдением и аппарелями для маломобильных пассажиров.

Параллельно компания готовится набирать водителей для работы в Сургуте. Если к началу декабря укомплектовать штат местными кадрами полностью не удастся, часть сотрудников привезут из других городов.

Перевозчик также сообщил, что обслуживает 83 муниципальных маршрута в Самаре и работает в Тульской и Ростовской областях. Сургутский контракт рассчитан до 30 ноября 2028 года.

Кроме того, в компании указали, что в автобусах сохранится пересадочный тариф − при безналичной оплате пассажиры смогут совершить вторую поездку бесплатно в течение 45 минут после первой.

Напоминаем, «Самара Авто Газ» получила 11 маршрутов, которые сейчас обслуживает муниципальный СПОПАТ. О том, как смена перевозчика может повлиять на транспортную систему Сургута, что будет со СПОПАТом и насколько новый подрядчик готов к запуску − читайте в материале СИА-ПРЕСС.