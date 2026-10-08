У нас все радеют за город, а стратегически важные маршруты отдают непонятно кому

Интересно получается: вроде все радеют за развитие автотранспортной сети и качество обслуживания пассажиров. За город родной, но отдают часть стратегически важных маршрутов непонятно кому!

Городу, оно и понятно, что экономить деньги надо, красиво рассказать, что будет, и не более того. Пример — строительство новых школ. Сколько нам обещали школ? Когда они должны быть построены? И?! Так будет и с новым перевозчиком. Как было с молокозаводом… Красиво говорили и обещали, в итоге город лишился качественной продукции, предприятия и налогов.

Зачем городу нужен СПОПАТ? Затем, что организация перевозки горожан лежит на городской власти. Но по ковидному опыту видим, как частники вели себя. А муниципальный транспорт работал и продолжает работать. Да, СПОПАТ не безгрешен, есть проблемы на предприятии. Опять же, кто назначает руководителя? Правильно — городская власть. Так вот, если руководство СПОПАТ плохое — чья ответственность? Правильно, городской власти.

Не слышно и высказываний по данному поводу народных избранников. Затаились. То ли сказать нечего? Правильно — потом скажут: «Мы не при чем»! Но мы за горожан — за народ! Правда, вспомнят почти через четыре года. Перед новым избранием.

А прокуратура куда смотрит? Почему бы не проверить на коррупционную составляющую? Нарушит ли права горожан замена перевозчика?

Не хочу быть провидцем, но скоро будет большой скандал по данному поводу. Только виноватого искать никто не будет. Нет персональной ответственности у нас.