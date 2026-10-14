Суд в Югре отказал работодателю во взыскании 570 тысяч рублей с работника за ДТП

Нижневартовский районный суд отказал организации, которая требовала взыскать с работника 570 559 рублей после столкновения пяти служебных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба судов Югры. Решение пока не вступило в законную силу.

Авария произошла на территории ремонтно-механической мастерской. Согласно внутренней проверке работодателя, сотрудник запустил двигатель закрепленного за ним КамАЗа, не убедившись, что коробка передач находится в нейтральном положении. Грузовик начал неконтролируемое движение и наехал на припаркованный транспорт, вызвав цепочку столкновений.

Компания возложила вину на работника и потребовала оплатить восстановительный ремонт, экспертизу и госпошлину. Однако суд установил, что организация не доказала все необходимые условия для привлечения сотрудника к материальной ответственности.

Работодатель не заключал с ним договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Кроме того, должность сотрудника не входит в перечень тех, для которых допускаются такие договоры. К административной ответственности за происшествие мужчину не привлекали.

Суд также выявил нарушения охраны труда со стороны самой организации: компания неправильно организовала стоянку машин и использовала самодельные противооткатные упоры. Прямую связь действий работника со всем объемом ущерба подтвердить не удалось — часть повреждений возникла из-за самопроизвольного запуска двигателя другого автомобиля.

Помимо этого, работодатель не ознакомил сотрудника с материалами проверки и фактически не вручил ему претензию.

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