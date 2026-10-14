Современная архитектура, зеленый двор без машин, детские и спортивные площадки, а также школа и детские сады рядом с домом – рассказываем, чем интересен проект от застройщика Скандиа

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Когда в семье появляются дети, требования к будущему дому меняются. Хочется, чтобы рядом были школа и детский сад, во дворе было интересно играть и заниматься спортом, а для прогулок не приходилось каждый раз куда-то ехать. Именно такой подход к организации пространства реализует застройщик Скандиа в своем Квартале в Слободе.

Жилой квартал расположен в развивающемся районе Тюменская слобода. Здесь уже есть все необходимое для повседневной жизни: образовательные учреждения, магазины, поликлиника, места для прогулок и отдыха. При этом сам проект продуман так, чтобы комфортно было каждому члену семьи.

Двор, в котором хочется проводить время

Одно из главных преимуществ «Квартала в Слободе» – просторный зеленый двор, закрытый от автомобилей. Здесь можно гулять с коляской, играть с детьми, заниматься спортом или просто отдыхать на свежем воздухе.

Для маленьких жителей предусмотрены интересные игровые пространства, а для ребят постарше – площадки для активных игр. Взрослые тоже найдут занятие по душе: во дворе есть пространство для спорта и спокойного отдыха.

Особое внимание застройщик уделил озеленению. Вместо привычного газона – многоуровневый ландшафт с хвойными и лиственными деревьями, декоративными кустарниками, злаками и цветущими многолетниками. Растения подобраны так, чтобы двор менялся вместе с сезонами и оставался привлекательным в разное время года.

Школа и детские сады рядом с домом

Для семей с детьми расположение квартала становится еще одним весомым преимуществом. Прямо через дорогу находится гимназия № 4, неподалеку расположены два детских сада.

Рядом с домом есть сквер Вьюжный и скейт-парк, а всего в пяти минутах ходьбы – лесопарк. Поэтому семейные прогулки, игры на свежем воздухе и активный отдых легко станут частью привычного дня.

В шаговой доступности также находятся магазины, кофейни и остановки общественного транспорта. Все, что нужно для комфортной жизни, – поблизости.

Архитектура, которая радует каждый день

Квартал в Слободе состоит из двух домов переменной этажности, выполненных в стиле современной неоклассики. Сдержанные оттенки фасадов, выразительные архитектурные детали, большие окна и продуманная подсветка создают гармоничный облик квартала.

Комфорт продолжается и внутри домов. В подъездах предусмотрены входы без ступеней и порогов – удобно для родителей с колясками, детей на велосипедах и людей с ограниченной мобильностью. Для хранения колясок и велосипедов выделены специальные помещения.

В квартирах застройщик также предусмотрел решения для повседневного удобства: просторные кухни-гостиные, увеличенное остекление, продуманные места для хранения и шумоизоляцию стен и пола. Есть варианты с собственными террасами.

Ключи от новой квартиры – уже в начале 2027 года

Для тех, кто планирует переезд в ближайшее время, есть еще одна хорошая новость. Ввод второго дома «Квартала в Слободе» запланирован на конец 2026 года, а получить ключи от новых квартир можно будет уже в начале 2027 года.

Это значит, что уже сейчас можно выбирать будущую квартиру, продумывать интерьер и строить планы на новую главу семейной жизни.

Квартал в Слободе от Скандиа – место, где современная архитектура, продуманное благоустройство и развитая инфраструктура объединяются ради самого важного: комфортной жизни дома.

Посмотреть планировки и выбрать квартиру можно на сайте scandia.life.

Телефон отдела продаж: +7 (3452) 66-75-39

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