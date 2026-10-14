«Открытая игра» Ханты-Мансийского НПФ собрала 90 очных участников и 30 онлайн

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10 октября в Югорской шахматной академии прошел VI турнир «Открытая игра», организованный Ханты-Мансийским НПФ. Более 90 человек участвовали в соревнованиях очно, еще свыше 30 присоединились онлайн через платформу Lichess. Интернет-формат позволял играть участникам из разных регионов России. Соревнования проводились в семи возрастных категориях, от младших школьников до ветеранов.

Одна из особенностей нынешнего турнира – большое количество семейных участников. Треть игроков очного турнира составили родственники. Для одних семей шахматы стали общим увлечением относительно недавно, для других игра объединяет уже несколько поколений.

Так, Илья и Ирина Ким пришли на турнир вместе с дочерьми Варварой и Елизаветой. Илью когда-то научил играть отец, затем он познакомил с шахматами дочерей. Девочки занимаются уже третий год, а дома семья собирается за шахматной доской несколько раз в неделю. К партиям присоединяется и дедушка. Ирина начала играть вслед за дочерьми, а на «Открытой игре» заняла третье место среди женщин.

Возраст участников тоже показывает, насколько разную аудиторию собирают соревнования. Самой юной шахматистке, Хадиже Муртузалиевой, еще не исполнилось семи лет. Первоклассница заинтересовалась шахматами благодаря старшей сестре Динаре и впервые попробовала свои силы в турнире. При этом девочка пока нигде специально не занимается.

На другом конце возрастного диапазона – 75-летний Анатолий Варивода, который играет в шахматы уже около 45 лет. У него первый взрослый разряд, а на «Открытую игру» он приезжает практически ежегодно. Анатолий Устимович хорошо знает местное шахматное сообщество. По его словам, многие молодые игроки выросли у него на глазах и сегодня уже имеют звание кандидатов в мастера спорта.

Для Ханты-Мансийского НПФ турнир стал ежегодным проектом, у которого сложился круг постоянных участников. Сюда возвращаются опытные шахматисты, приходят начинающие игроки, родители приводят детей.

«Особенно приятно видеть, что сюда возвращаются. Приходят снова, приводят детей, встречают знакомых соперников и находят новых. Наверное, поэтому этот турнир так близок Ханты-Мансийскому НПФ. Мы тоже работаем с людьми годами и очень ценим отношения, которые выдерживают время», – отметила президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова.

Среди участников были и сотрудники организатора. Ирина Быкова, которая работает с клиентами Ханты-Мансийского НПФ, решила вернуться к шахматам после двадцатилетнего перерыва. В детстве она занималась этим видом спорта, а на нынешнем турнире заняла второе место среди женщин. Поддержать ее пришли муж и двое младших детей.

По итогам соревнований в каждой возрастной категории определили победителей и призеров. Они получили кубки, дипломы и подарочные сертификаты

Первый турнир «Открытая игра» состоялся шесть лет назад. За это время в соревнованиях приняли участие более 600 человек. Проект продолжает собирать югорских шахматистов разных поколений: опытные игроки возвращаются на привычную площадку, а рядом с ними за доски садятся дети, для которых эти соревнования становятся первыми.

Erid: 2SDnjcU9kPu

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