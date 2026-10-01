Суд в Сургуте обязал владельцев квартиры убрать кошек под угрозой продажи жилья

В Сургуте владельцы квартиры должны убрать из нее кошек, провести санитарную обработку и устранить запах. Если они не выполнят решение суда, квартиру могут продать с публичных торгов, сообщила пресс-служба судов Югры. Решение пока не вступило в законную силу.

Поводом для иска администрации Сургута стали коллективные жалобы соседей. Проверка подтвердила, что в квартире содержали 60 кошек без должного ухода. Запах ощущался и в подъезде. Кроме того, из-за засора канализации затопило муниципальную квартиру этажом ниже.

Хозяйке вынесли предупреждение за нарушение требований к содержанию животных. На требование администрации убрать кошек, обработать помещение и провести ремонт владельцы квартиры не отреагировали. В суде женщина признала иск и рассказала, что после смерти дочери приютила нескольких бездомных животных, но затем утратила контроль над ситуацией. К моменту рассмотрения дела в квартире оставалось 15 кошек, а ремонт уже начался.

Суд дал собственникам месяц со дня вступления решения в силу, чтобы убрать животных, обработать квартиру и устранить запах. Если этого не произойдет, жилье продадут с торгов, а владельцам передадут вырученные деньги за вычетом расходов на исполнение решения. При этом суд отказал администрации в части требований о дезинфекции, дезинсекции и приведении квартиры в соответствие с конкретными санитарными нормами: мэрия не уточнила, какие именно нормы нарушены.

Ранее siapress.ru сообщал о жалобе сургутян на квартиру, в которой, по словам соседей, содержали более 20 собак и кошек. Тогда жильцы говорили, что лай и мяуканье мешают им отдыхать.