В России действуют новые правила снижения налоговых штрафов

В России вступил в силу порядок, который определяет, как налоговая будет снижать штрафы при смягчающих обстоятельствах. Об изменениях сообщило управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута со ссылкой на приказ ФНС. Среди таких обстоятельств — самостоятельное исправление нарушения, частичная уплата недоимки, а также совершение нарушения под угрозой или принуждением.

Если налогоплательщик подаст уточненную декларацию в установленный срок до выездной проверки, штраф при соблюдении условий уменьшат вдвое. При уплате 25% недоимки снижение составит 20%, половины — 40%, трех четвертей — 60%, всей суммы — 80%.

Размер штрафа зависит и от числа признанных смягчающих обстоятельств: при одном его уменьшают вдвое, при двух — вчетверо, при трех — в шесть раз, при четырех — в восемь, при пяти — в десять раз. Больше чем в десять раз снизить санкцию нельзя. При этом штраф должен составлять не менее 1000 рублей для граждан, 3000 рублей для ИП, некоммерческих организаций и малого и среднего бизнеса, 10 тысяч рублей — для остальных организаций.

Ранее СИА-ПРЕСС разбирал осенние изменения налоговых правил для жителей Югры и бизнеса, в том числе десятикратный предел снижения штрафа.